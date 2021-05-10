"Росія легко захопить Україну": у Маріуполі жінка образила українську армію

місто Маріуполь / УНІАН

Мешканка українського міста Маріуполь назвала ЗСУ "соскою-пустушкою" і заявила, що Росія, при бажанні Кремля, легко захопить Україну.

Відео Жінка під ніком Helen_zhelannaya виклала в Tik Tok. Але швидко потім видалила і ролик, і аккаунт. Ролик переопублікував у мережі блогер Денис Басюк.

У відео жінка розповіла, що її дитина прийшла з дитячого садка і сказала про те, що Україна воює з Росією. Це її обурило і спровокувало на люті висловлювання.

"Я з Донецької області. Маріуполь. І я ненавиджу розмовляти на політичні теми. Але коли моя дитина, старший, приходить з садка і каже, що у нас війна з Росією, мені хочеться задавити всіх вихователів, які тільки про це і говорять", − заявила вона.

Жінка додала, що за бажання Росія в два рахунки захопить територію України, і ніякої війни немає.

"Про яку війну мова, про яку не оголосили? Про яку війну мова? Якщо Росія захоче захопити Україну, Вона це зробить дуже швидко. Українські війська, у порівнянні з російськими - це просто соска-пустушка і багато про це знають. І всі ці історії. Українці вирили море. Ми з чоловіком вирішили - якщо коли-небудь наші діти повернуться з двійкою і зауваженням від "історички". Мовляв, наша дитина послала її на х*й, ми навіть лаяти не будемо. Мені соромно за Україну", - підсумувала вона.

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