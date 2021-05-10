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"Россия легко захватит Украину": в Мариуполе женщина оскорбила украинскую армию

10 мая 2021, 19:30
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Женщина вышла из себя и разразилась оскорблениями после того, когда ее ребенок пришел из детского сада и сказал про то, что Украина воюет с Россией.

Мариуполь
город Мариуполь / УНИАН

Жительница украинского города Мариуполь назвала ВСУ "соской-пустышкой" и заявила, что Россия, при желании Кремля, легко захватит Украину.

Видео женщина под ником Helen_zhelannaya выложила в Tik Tok. Но быстро потом удалила и ролик, и аккаунт. Ролик переопубликовал в сети блогер Денис Басюк.

В видео женщина рассказала, что ее ребенок пришел из детского сада и сказал про то, что Украина воюет с Россией. Это ее возмутило и спровоцировало на яростные высказывания.

"Я из Донецкой области. Мариуполь. И я ненавижу разговаривать на политические темы. Но когда мой ребенок, старший, приходит из садика и говорит, что у нас война с Россией, мне хочется удавить всех воспитателей, которые только об этом и говорят", − заявила она.

Женщина добавила, что при желании Россия в два счета захватит территорию Украины, и никакой войны нет.

"О какой войне речь, о которой не объявили? О какой войне речь? Если Россия захочет захватить Украину, она это сделает очень быстро. Украинские войска, по сравнению с российскими - это просто соска-пустышка и многие об этом знают. И все эти истории. Украинцы вырыли море. Мы с мужем решили − если когда-нибудь наши дети вернутся с двойкой и замечанием от "исторички". Мол, наш ребенок послал ее на х*й, мы даже ругать не будем. Мне стыдно за Украину", − подытожила она.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В Мариуполе мужчина с топором наперевес разгромил супермаркет АТБ, который расположен на проспекте Нахимова в доме №106.
  • По данным местных СМИ, этого мужчину зовут Иосиф Ломтадзе. И он уже устраивал подобный погром в другом продуктовом супермаркете. 19 декабря минувшего года он зашел в магазин без маски, повредил полки с продуктами, разбил кассовый аппарат и при этом нецензурно ругался.

новости Донецка новости Мариуполя ВСУ
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