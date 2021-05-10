"Россия легко захватит Украину": в Мариуполе женщина оскорбила украинскую армию

Женщина вышла из себя и разразилась оскорблениями после того, когда ее ребенок пришел из детского сада и сказал про то, что Украина воюет с Россией.
Жительница украинского города Мариуполь назвала ВСУ "соской-пустышкой" и заявила, что Россия, при желании Кремля, легко захватит Украину.
Видео женщина под ником Helen_zhelannaya выложила в Tik Tok. Но быстро потом удалила и ролик, и аккаунт. Ролик переопубликовал в сети блогер Денис Басюк.
В видео женщина рассказала, что ее ребенок пришел из детского сада и сказал про то, что Украина воюет с Россией. Это ее возмутило и спровоцировало на яростные высказывания.
"Я из Донецкой области. Мариуполь. И я ненавижу разговаривать на политические темы. Но когда мой ребенок, старший, приходит из садика и говорит, что у нас война с Россией, мне хочется удавить всех воспитателей, которые только об этом и говорят", − заявила она.
Женщина добавила, что при желании Россия в два счета захватит территорию Украины, и никакой войны нет.
"О какой войне речь, о которой не объявили? О какой войне речь? Если Россия захочет захватить Украину, она это сделает очень быстро. Украинские войска, по сравнению с российскими - это просто соска-пустышка и многие об этом знают. И все эти истории. Украинцы вырыли море. Мы с мужем решили − если когда-нибудь наши дети вернутся с двойкой и замечанием от "исторички". Мол, наш ребенок послал ее на х*й, мы даже ругать не будем. Мне стыдно за Украину", − подытожила она.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В Мариуполе мужчина с топором наперевес разгромил супермаркет АТБ, который расположен на проспекте Нахимова в доме №106.
- По данным местных СМИ, этого мужчину зовут Иосиф Ломтадзе. И он уже устраивал подобный погром в другом продуктовом супермаркете. 19 декабря минувшего года он зашел в магазин без маски, повредил полки с продуктами, разбил кассовый аппарат и при этом нецензурно ругался.