Оскорблявшую украинцев дочь судьи "отмазали" после езды в пьяном виде - СМИ

Студентка Анастасия / Скриншот из видео

Студентку Анастасию (предполагаемую дочь судьи Печерского райсуда Киева Кристины Константиновой) которая устроила скандал своим заявлением об аннексии Крыма и оскорбляла украинцев из-за приезда российского рэпера Басты в Украину, в прошлом избежала ответственности за езду в пьяном виде. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Евгения Моторевская.

К посту она присовокупила скриншоты постановления суда по делу девушки. Сообщается, что девушку с явными признаками алкогольного опьянения остановили патрульные в 2020 году. Тогда на нее составили административный протокол. Но в Печерском суде, где работают предполагаемая мать девушки и отчим Виктор Кицюк, дело по этому инциденту закрыли.

"Коллега ее родителей, другой судья Карабань, девушку наказывать не стал. Дама даже не смогла прийти в суд, только предоставила письменные объяснения. Указала, что на машине не ехала, а только грелась в ней, а перевозбужден была – потому что поссорилась с парнем", – рассказала Моторевская.

Также есть информация, что проходить медицинское обследование по требованию патрульных студентка отказалась. Но в суд передала справку, что якобы в ту ночь никакого алкоголя и наркотических веществ не употребляла. И после дело было закрыто.

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