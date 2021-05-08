Оскорблявшую украинцев дочь судьи "отмазали" после езды в пьяном виде - СМИ

Как сообщают журналисты, в минувшем году студентке Анастасию каким-то образом удалось избежать какого-либо наказания за езду в нетрезвом виде.
Студентку Анастасию (предполагаемую дочь судьи Печерского райсуда Киева Кристины Константиновой) которая устроила скандал своим заявлением об аннексии Крыма и оскорбляла украинцев из-за приезда российского рэпера Басты в Украину, в прошлом избежала ответственности за езду в пьяном виде. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Евгения Моторевская.
К посту она присовокупила скриншоты постановления суда по делу девушки. Сообщается, что девушку с явными признаками алкогольного опьянения остановили патрульные в 2020 году. Тогда на нее составили административный протокол. Но в Печерском суде, где работают предполагаемая мать девушки и отчим Виктор Кицюк, дело по этому инциденту закрыли.
"Коллега ее родителей, другой судья Карабань, девушку наказывать не стал. Дама даже не смогла прийти в суд, только предоставила письменные объяснения. Указала, что на машине не ехала, а только грелась в ней, а перевозбужден была – потому что поссорилась с парнем", – рассказала Моторевская.
Также есть информация, что проходить медицинское обследование по требованию патрульных студентка отказалась. Но в суд передала справку, что якобы в ту ночь никакого алкоголя и наркотических веществ не употребляла. И после дело было закрыто.
Читайте такжеБаста высказался в ответ на скандал в Киеве и "объявления охоты"
Напомним, ранее сообщалось:
- В 2017 году российскому рэперу Басте (настоящее имя - Василий Вакуленко) запретили въезд в Украину из-за посещения оккупированного Россией Крыма. Запрет на въезд в Украину действовал три года.
- 31 августа минувшего года в Минкульт поступило письмо от СБУ о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключении из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Василия Вакуленко.
- 4 мая стало известно, что Баста приехал в Киев. Чем и спровоцировал большой скандал.
- На 25 и 26 июня 2021 года концерты Басты запланированы в Киеве в зале Stereo Plaza.
- Киевская студентка Анастасия Константинова (позже выяснилось, что она является дочерью судьи Печерского райсуда Киева) записала видео, в котором назвала украинцев "быдлом", потому что они якобы "мешают отдыхать ее любимому исполнителю". Кроме того, она в уничижительном и пренебрежительном тоне высказалась о захвате Россией полуострова Крым в 2014 году.