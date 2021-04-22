В Мариуполе мужчина топором разгромил супермаркет АТБ / УНИАН

В Мариуполе мужчина с топором наперевес разгромил супермаркет АТБ, который расположен на проспекте Нахимова в доме №106. Соответствующее видео было опубликовано в Сети ним самим, но потом быстро удалено.

"Разносим преступников и спекулянтов АТБ, в котором за 10 минут до этого какой то п*дар из-за маски ударил мою жену и сбежал как последняя шл*ха! В это время с ней были наши дети! Я вы*бу твою душу и заставлю публично от*бать всю твою семью! За то что ты сделал!", ‒ написал мужчина.

Агрессивный мужчина ворвался в магазин и, нецензурно ругаясь, начал громить кассы и витрины. Шокированные покупатели и персонал разбежались.

Как сообщили в Мариупольском районном управлении полиции, в ходе инцидента никто не пострадал. По факту было открыто уголовное производство по части 3 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным местных СМИ, этого мужчину зовут Иосиф Ломтадзе. И он уже устраивал подобный погром в другом продуктовом супермаркете. 19 декабря минувшего года он зашел в магазин без маски, повредил полки с продуктами, разбил кассовый аппарат и при этом нецензурно ругался.

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