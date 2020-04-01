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Зашел без маски в АТБ – минус 17 тысяч в кошельке: в Сумах наказали мужчину

1 апреля 2020, 16:39

Помимо 17 тысяч штрафа, жителю Сум также придется оплатить и судебные расходы в размере 420 грн 40 копеек в пользу государства.

Маска, коронавирус
В Сумах оштрафовали мужчину без маски / УНИАН

В Сумах начали жестко штрафовать за нарушение карантина из-за коронавируса Ковид-19. В частности, штраф впаяли мужчине, который 30 марта зашел в супермаркет без маски для лица.

По информации, житель Сум вечером пришел за продуктами в АТБ, и за нарушение правил коронавирусного карантина его оштрафовали на 17 тысяч.

"1 апреля 2020 мужчину, который находился в помещении продуктового магазина без маски, Заречный районный суд города Сумы привлек к административной ответственности за нарушение правил карантина и наложил на него штраф в размере 17 тысяч грн", - говорится в сообщении на сайте Судебная власть Украины.

Также стало известно, что во время заседания суда мужчина признал, что был в магазине без маски. 

Добавим, что помимо 17 тысяч штрафа, жителю Сум также придется оплатить и судебные расходы в размере 420 грн 40 копеек в пользу государства.

Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней.

Как разъяснили в суде, что мужчина нарушил п. 2 а решения исполнительного комитета Сумского горсовета №172 от 27.03.2020, которым на территории Сумской городской объединенной территориальной общины запрещено находиться в общественных местах, общественном транспорте без средств индивидуальной защиты.

Таким образом он совершил правонарушение, предусмотренное статьей 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина.

Читайте такжеПервый штраф за нарушение карантина: киевлянку оштрафовали на 17 тысяч гривенНапомним, ранее сообщалось, украинское правительство планирует ввести в стране гораздо более жесткие ограничения - на время карантина из-за пандемии китайского коронавируса.

Такая информация была озвучена в рамках заседания Кабмина в среду, 1 апреля. В первую очередь, украинцам запретят прогуливаться в парках, а жителей страны старше 60 лет в обязательном порядке отправят на самоизоляцию.

"Что предполагается - ввести эффективную комбинацию профилактических немедикаментозных вмешательств - домашняя изоляция, домашний карантин и социальное дистанцирование лиц старше 60 лет. Ограничить посещение парков и зон отдыха. Обеспечить приостановление общественного транспорта" - заявил премьер Денис Шмыгаль.

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