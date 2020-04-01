Ужесточение карантина: Шмыгаль рассказал, что предпримет Кабмин

Денис Шмыгаль рассказал, как ужесточат карантин из-за коронавируса / УНИАН

Украинское правительство планирует ввести в стране гораздо более жесткие ограничения - на время карантина из-за пандемии китайского коронавируса.

Такая информация была озвучена в рамках заседания Кабмина в среду, 1 апреля. В первую очередь, украинцам запретят прогуливаться в парках, а жителей страны старше 60 лет в обязательном порядке отправят на самоизоляцию.

"Что предполагается - ввести эффективную комбинацию профилактических немедикаментозных вмешательств - домашняя изоляция, домашний карантин и социальное дистанцирование лиц старше 60 лет. Ограничить посещение парков и зон отдыха. Обеспечить приостановление общественного транспорта" - заявил премьер Денис Шмыгаль.

Напомним, ранее в Офисе президента Владимира Зеленского заявили о том, что в Украине пик заражения китайским коронавирусом ожидается на Пасху. В связи с чем по всей стране ужесточат карантин. В частности, всех украинцев обяжут носить медицинские маски.