Ужесточение карантина: Шмыгаль рассказал, что предпримет Кабмин

Премьер-министр Денис Шмыгаль в деталях рассказал, как Кабмин будет ужесточат карантин.
Украинское правительство планирует ввести в стране гораздо более жесткие ограничения - на время карантина из-за пандемии китайского коронавируса.
Такая информация была озвучена в рамках заседания Кабмина в среду, 1 апреля. В первую очередь, украинцам запретят прогуливаться в парках, а жителей страны старше 60 лет в обязательном порядке отправят на самоизоляцию.
"Что предполагается - ввести эффективную комбинацию профилактических немедикаментозных вмешательств - домашняя изоляция, домашний карантин и социальное дистанцирование лиц старше 60 лет. Ограничить посещение парков и зон отдыха. Обеспечить приостановление общественного транспорта" - заявил премьер Денис Шмыгаль.
Напомним, ранее в Офисе президента Владимира Зеленского заявили о том, что в Украине пик заражения китайским коронавирусом ожидается на Пасху. В связи с чем по всей стране ужесточат карантин. В частности, всех украинцев обяжут носить медицинские маски.