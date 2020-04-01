У Зеленского анонсировали ужесточение карантина, названа дата

Владимир Зеленский в зале парламента / УНИАН

С 6 по 24 апреля в Украине планируют ввести обязательный масочный режим и ограничение количества людей при нахождении на улице.

Такие меры обсудили на ежедневном селекторном совещании под председательством главы государства Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса, передает пресс-служба президента.

Отмечается, что введение более жестких карантинных мероприятий обусловлено Пасхальными праздниками и ожидаемым пиком заболеваемости коронавирусом.

"Для предотвращения этого власти провели переговоры со всеми телевизионными группами по трансляции пасхальных богослужений. Пока только три телеканала не дали ответ относительно таких показов, но переговоры с ними продолжаются", - отметили в ОП.

Также подчеркивается, что в настоящее время 20 тысяч правоохранителей несут службу по контролю за соблюдением карантинных мероприятий в Украине.

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Напомним, в Украине по состоянию на 10:00 1 апреля зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19.