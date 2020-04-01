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У Зеленского анонсировали ужесточение карантина, названа дата

1 апреля 2020, 14:24

В Украине планируют ввести более жесткие карантинные мероприятия.

зеленский, маска
Владимир Зеленский в зале парламента / УНИАН

С 6 по 24 апреля в Украине планируют ввести обязательный масочный режим и ограничение количества людей при нахождении на улице.

Такие меры обсудили на ежедневном селекторном совещании под председательством главы государства Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса, передает пресс-служба президента.

Отмечается, что введение более жестких карантинных мероприятий обусловлено Пасхальными праздниками и ожидаемым пиком заболеваемости коронавирусом.

"Для предотвращения этого власти провели переговоры со всеми телевизионными группами по трансляции пасхальных богослужений. Пока только три телеканала не дали ответ относительно таких показов, но переговоры с ними продолжаются", - отметили в ОП.

Также подчеркивается, что в настоящее время 20 тысяч правоохранителей несут службу по контролю за соблюдением карантинных мероприятий в Украине.

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Напомним, в Украине по состоянию на 10:00 1 апреля зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Режим чрезвычайной ситуации - что это и как долго продлится

25 марта на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о вводе в Украине режима чрезвычайной ситуации.

Режим будет действовать месяц, до 24 апреля. По словам Шмыгаля, он может быть продлен в случае, если государству не удастся победить эпидемию коронавируса COVID-19 до первоначально установленного срока.

Что такое режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации – это режим, во время которого территория находится в состоянии максимальной готовности к опасности, вводится ряд ограничений.

Чрезвычайная ситуация в Украине: какие ограничения вводятся

  • Граждане должны соблюдать карантин;
  • Ограничение работы общественного транспорта;
  • Закрытие торговых и развлекательных центров;
  • Изменение работы магазинов, банков, аптек, автозаправок, ритуальных услуг, отделений почты.
  • Режим чрезвычайного положения вводится в исключительной ситуации, когда "жизнь нации" находится под угрозой. 

В чем разница между режимом ЧС и режимом ЧП

В отличие от режима чрезвычайного положения, при режиме ЧС не нарушаются конституционные права граждан. При введении чрезвычайного положения ограничительные меры намного строже.

Какие ограничения вводятся при режиме ЧП:

  • Ограничение свободы передвижения по территории;
  • Ограничение движения транспортных средств и их обзор;
  • Усиление охраны общественного порядка и объектов;
  • Запрет на проведение массовых мероприятий и забастовок;
  • Возможно отчуждения или изъятия имущества.

Для введения в Украине чрезвычайного положения необходимы решения президента и Верховной Рады. Сначала президент подписывает указа о введении ЧП, а позже парламент утверждает его ввод.

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