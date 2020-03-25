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На всей территории Украины вводится режим ЧС на 30 дней

25 марта 2020, 13:24

Премьер Шмыгаль объяснил, чем будет отличаться режим ЧС от режима ЧП.

шмыгаль
Денис Шмыгаль

В среду, 25 марта, в Кабмине под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля прошло заседание, на котором был рассмотрен ввод чрезвычайного положения по всей Украине.

Правительство сегодня введет режим чрезвычайной ситуации по всей стране на 30 дней, заявил Шмыгаль в рамках борьбы с распространением в Украине коронавируса COVID-19.

"Кабинет министров рассмотрит вопрос введения режима чрезвычайной ситуации по всей стране и приведения в режим чрезвычайной ситуации Единой государственной системы гражданской защиты", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Читайте такжеПереполох из-за попа: в Тернопольской области объявили режим чрезвычайной ситуацииОн также объяснил, в чем разница между режимами чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения.

"Прошу не путать с чрезвычайным положением, при ЧС не ограничиваются конституционные права граждан", - отметил премьер.

По словам Шмыгаля, режим будет введен до 24 апреля и может быть продолжен в случае, если государству не удастся победить эпидемию до этого срока.

Ранее режим чрезвычайной ситуации был введен в Тернопольской и Львовской областях, а также в Запорожье.

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