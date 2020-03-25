Ковид-19 прибыл из Египта и Куршевеля: в Запорожье ввели режим чрезвычайной ситуации

В Запорожье ввели режим чрезвычайной ситуации / УНИАН

Из-за опасного китайского вируса Ковид-19 режим чрезвычайной ситуации сегодня, 25 марта, вводят в Запорожье, заявил мэр Запорожья Владимир Буряк.

"В Запорожье зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Это подтвердили тесты, которые мы получили вчера. Все четверо больных недавно вернулись из-за границы, в частности из Египта и Куршевеля. Их возраст - от 41 до 55 лет", - написал Буряк на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, 25 марта с 14:00 по решению исполкома местного горсовета в Запорожье вводится чрезвычайная ситуация.

"Больницы города готовы к борьбе с коронавирусом. Напомню, сегодня на сессии мы выделим еще 100 млн грн на нужды медицинских учреждений для лечения пациентов", - сказано в сообщении.

В то же время Буряк попросил жителей города не паниковать и выходить на улицу только в случае крайней необходимости.

Отметим, в комментариях под сообщением мэра местные жители начали жаловаться, что они вынуждены ходить на работу.

"Залишатися вдома можуть не всі. Заводи працюють і не всіх бажаючих відпускають у відпустку без оплати. І не всіх возять заводські автобуси, люди годинами не можуть доїхати, доводиться і пішки йти, і на таксі їхати. Треба з розумом організувати роботу транспорту", - высказалась пользователь Сети.

"Выделили 100 миллионов раздайте людям бесплатно маски, в аптеках их нет, на Бородинском, хожу каждый день по 2-3 раза во все аптеки их нет...", - предложила Галина Жейнова.

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