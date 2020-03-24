Из-за Ковид-19 пенсионеров в АТБ будут впускать в определенные часы

В сети АТБ появился "час для пенсионеров" / скриншот из соцсетей

Смертоносный китайский вирус Ковид-19 окончательно нарушил жизненный уклад многих украинцев. Мало того, что всех граждан в разгар пандемии коронавируса всеми возможными путями пытаются заставить сидеть дома, так теперь еще в супермаркеты отдельные категории граждан будут впускать в определенное время.

В частности, в сети супермаркетов АТБ приняли решение с 24 марта впускать в магазины с 9 до 10 часов утра только пенсионеров, людей с инвалидностью и ветеранов. В это время других посетителей допускать в торговое помещение не будут.

"Это правило действует во всех магазинах Сети начиная с 24 марта. Если магазин в это время – с 9 до 10 - будет пуст, то могут пустить и других покупателей, но как только появится первый пенсионер, остальных попросят выйти из помещения. В то же время пенсионеры могут прийти и в любое другое время, но зайти смогут уже с другими покупателями", – объяснили на горячей линии сети в комментарии Главреду.

Напомним, ранее сеть АТБ ограничила количество людей, которые одновременно могут находиться в помещении супемаркета. Так, в большие магазины пускают до 45 человек, в маленькие - от 5 до 15 человек (из расчета примерно 10 кв.м. на человека).

Читайте такжеБесстрашная Меркель без маски купила в супермаркете 4 бутылки вина - фотоТакже ранее сообщалось, повышение цен на некоторые позиции ассортимента в сети АТБ связано с повышением отпускных цен поставщиков и девальвацией гривны, рассказал председатель совета директоров и генеральный директор корпорации АТБ Борис Марков.