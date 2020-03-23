"Когда нажретесь?": Сеть кипит из-за взвинчивания цен в АТБ во время карантина

В сети АТБ заявили о повышении цен / @ATB.Market.tm

Повышение цен на некоторые позиции ассортимента в сети АТБ связано с повышением отпускных цен поставщиков и девальвацией гривны.

Как рассказал председатель совета директоров и генеральный директор корпорации АТБ Борис Марков, крупнейшие поставщики существенно поднимают отпускные цены.

"Причем не только для нашей торговой сети, а и для остальных операторов украинского рынка ритейла. Это объясняется значительным ростом затрат на производство продукции, связанным с карантинными мерами и строгими ограничениями, а также с изменением цен на все импортные составляющие себестоимости товара (связанное с девальвацией гривны)", - написал он в своем Facebook.

По его словам, в сети АТБ сохраняется минимальный для украинского ритейла уровень наценки на отпускаемые товары - не более 10-15% от закупочной стоимости.

Читайте такжеУкраинцев ждет скачок цен из-за коронавируса и падения гривны: что подорожает

"Со своей стороны мы вынуждены принимать эти переоценки. Это необходимо для стабильной работы более чем тысячи наших магазинов и бесперебойной поставки гарантированно качественных продуктов к вашему столу. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы наши клиенты всегда могли получить то, за чем пришли в магазин. И по минимально возможной цене", - добавил Марков.

Пользователи в Сети по-своему оценили известие о росте цен в сети АТБ:

"А на картошку, лук, морковь, крупы тоже выросли цены на составляющие для их производства!!!!!!???? Смешно", "На днях спрашивала у одних продавцов про морковку, сказали в одной яме закончилась, а другую разроют, когда цены вырастит(((( один бизнес ((((", "Уважаемый, на том свете карманов нет! И рада очень что Вы это понимаете. Благодаря Вашему посту теперь ясно вижу, что производства лука, картошки и морковки очень подорожало именно из за карантинных мер и импортных составляющих. Когда курс снижали с 28 до 23, все импортные составляющие товаров в Вашей сети никак не дешевели на 5 гривен в связи со снижением доллара", "Самое интересное местные производители овощей не знают куда девать свой товар, ищут рынки сбыта, товар начнёт гнить, много всего закрылось( вчера было объявление на Фейсбуке, предлагали свой товар тем кто работает) . Границы закрыты наша еда не вывозится. Куда все это девают???? А цены просто космос((((", "Боря, а почему не было отписки в то время, когда доллар упал, гривна поднялась - а товары не подешевели?", "На складах товар сделанный еще до девальвации гривны. Уже неделю в вашем магазине не купишь муки и макаронных изделий", "Вранье , есть только ваша жадность, поставщики цен не поднимали", "Да что вы людям лапшу вешаете?! Почему то в других супермаркетах цены дешевле", "Если бы не скупали всё как ошпаренные, то и роста цен не было бы. Вот производитель и наживается. И это после того, как ЗЕ призвал не поднимать цен. Цирк, бл*дь, а не страна", "В принципе, логичное объяснение. Единственное "но", требующее такого же пояснения от менеджмента: как влияют сегодняшние поднятия цен поставщиками на цену товара, если АТБ в последнюю неделю не однократно заявляло о том, что все склады на логистических точках "забиты по полной" и, надо полагать, по старым ценам "забивались"..?", "Хрен с ним,с борщом.Мой любимый пивас был 17гр,а теперь почти 26!Боря не гневи боженьку!", "Нигде в Европе цены не поднялись... а у нас хаус...контроля никакого", "Таких как вы государство должно наказывать! Не имеете права в такое время повышать цены! Во всех государствах такого нет, только на украине это можно. Совести нет и бога не боятся! Когда уже нажретесь вдоволь то?", - прокомментировали пост Маркова пользователи в Facebook.

Напопмним, ранее сообщалось о том, что в сети АТБ ввели ограничение на количество покупателей.