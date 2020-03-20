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Карантин в Украине: в сети АТБ ввели ограничение на покупателей: почему и где

20 марта 2020, 19:02

В сети супермаркетов АТБ вынужденного пошли на ввод ограничения на покупателей.

Супермаркет АТБ
Супермаркет АТБ / пресс-служба АТБ-Маркет

В некоторых супермаркетах крупной украинской сети АТБ с 19 марта 2020 года ограничили максимальное количество покупателей, которые могут одновременно находиться в торговом зале. 

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы ООО АТБ-Маркет, сообщает агентство Интерфакс-Украина. Согласно тексту, в супермаркеты сети в некоторых населенных пунктах Украины с 19 марта не пускают более десяти-двадцати человек - без учета персонала.

"Количество покупателей, входящих в магазин, приравнивается к количеству покупателей, выходящих из магазина", - заявили в пресс-службе АТБ-Маркет.

Ограничение распространяется на магазины сети в таких городах - Запорожье, Луцк, Черкассы, Полтава, Тернополь, Винница, Кропивницкий, Мелитополь, Белая Церковь, Балаклея, Кременчуг, Первоймайский, Коломыя, Яремче, Изюм, Конотоп, Калуш, Васильевка, Угледар, Желтые Воды, Любомль, Нововолынск, Заболтов, Бородянка, Обухов, Рокитное, Узин, Балта, Килия, Роздольная, Горишние Плавни, Дергачи, Змиив, Ромны, Тростянец, Кролевец, Знамянка, Долинское, а также селе Татарив и поселок городского типа Слобожанское. 

Кроме того, в АТБ-Маркет сообщили о том, что решение об ограничении числа покупателях в супермаркетах, расположенных в других регионах, будет приниматься согласно распоряжений местных властей.

Напомним, ранее крупные украинские супермаркеты, входящие в сети Сильпо и Novus, были вынуждены переделать график своей работы - из-за коронавирусного карантина и проблем с транспортом для персонала.

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