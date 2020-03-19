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Карантин в Украине : супермаркеты изменили график работы - какие и как именно

19 марта 2020, 17:05

Карантин, введенный в Украине из-за коронавируса, вынудил крупные сети украинских супермаркетов изменить график работы.

Супермаркет, полки
Крупные украинские супермаркеты изменили график работы / УНИАН

Крупные украинские супермаркеты, входящие в сети Сильпо и Novus, вынуждены переделать график своей работы - из-за коронавирусного карантина и проблем с транспортом для персонала.

Соответствующее сообщение опубликовали представители Департамента корпоративных коммуникаций холдинга Fozzy Group Нина Мищенко, сообщает портал Интерфакс-Украина.

"Мы приняли решение скорректировать регулярный график работы некоторых не круглосуточных магазинов и уменьшили на час время их открытия и закрытия. Теперь почти 180 супермаркетов "Сильпо" будут работать с 9:00 до 22:00, чтобы наши коллеги могли беспрепятственно добраться на работу и домой", – рассказала она.

По словам Мищенко, новый график работы супермаркетов ничуть не повлияет на доступность товаров и сервис для покупателей.Соответственно, сократила график работы и сеть супермаркетов Novus.В частности,со среды, 18 марта торговые точки сети Novus работают в режиме с 09:00 до 22:00.

Позднее в Сети появились фотографии, свидетельствующие о том, что в крупной сети супермаркетов АТБ ввели ограничение на одновременное пребывание в торговом зале - не более пятнадцати покупателей. 

Напомним, ранее в одной из крупнейших украинских сетей супермаркетов АТБ со среды, 18 марта, ограничили количество товаров, которые можно купить в одни руки  - в рамках борьбы со спекулянтами.

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