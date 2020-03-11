Посетителям ТРЦ Киева будут измерять температуру, в супермаркетах паника

В Киеве в ТРЦ начнуть измерять температуру посетителям / Фото pixaby

Во всех торгово-развлекательных центрах Киева начнут работать специальные бригады по выявлению коронавируса у посетителей. Такая мера вводится с 12 марта, сообщил начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, сотрудники бригад будут определять болезнь "исключительно по визуальным признакам", а также измеряя температуру посетителей ТРЦ.

"В каждом торговом центре завтра будут работать бригады, будут наблюдать за людьми. При необходимости проводить температурный скрининг. И если температура будет повышена - рекомендовать обратиться за медицинской помощью. В коронавирусной инфекции есть четкая симптоматика: это кашель, температура, насморк, проявляющиеся визуально", - отметил чиновник в ходе брифинга 11 марта.

Отметим, после новостей о введении общенационального карантина в супермаркетах Киева чувствуется приближение ажиотажа. Несмотря на рабочее время в некоторых торговых центрах много людей, которые скупают товары в больших количествах.

Спустя несколько часов после объявления карантина в соцсетях начали размещать видео из супермаркетов – люди с полными тележками продуктов и предметов первой необходимости.

Добавим, что многие украинцы пишут, что те, кто поддался панике, - идиоты.

"Справжня дилема - це вирішити яка кількість туалетноі бумаги є адекватною", - высказался Николай Держак.

Читайте такжеКарантин не поможет сдержать коронавриус в Украине – инфекционистНапомним, ранее в среду, 11 марта, в Киеве приняли решение с четверга уйти на большой карантин из-за коронавируса. Начиная с 12 марта минимум до конца месяца будут закрыты школы, вузы, кинотеатры и отменены концерты. Также остановят свою работу развлекательные зоны в ТРЦ.