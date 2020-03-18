Карантин: крупная сеть супермаркетов ограничила продажу товаров в одни руки

В супермаркетах АТБ ограничили продажу товаров из-за спекулянтов / УНИАН

В одной из крупнейших украинских сетей супермаркетов АТБ со среды, 18 марта, ограничили количество товаров, которые можно купить в одни руки. Такое сообщение опубликовали представители пресс-службы сети. В компании отметили, что эта мера - вынужденная и направлена на борьбу со спекулянтами, норовящими нажиться на панике украинцев из-за карантина и коронавируса Covid-19.

"Ажиотаж создают не столько запасливые граждане, сколько недобросовестные покупатели, которые затем спекулируют товарами первой необходимости. Чтобы не допустить искусственно созданного ажиотажа, компания "АТБ-Маркет" вводит во всех супермаркетах превентивные меры. В частности, вода, пиво и напитки в пластиковых бутылках будут отпускаться в количестве не более 12 единиц в одни руки. Все остальные товары будут отпускаться в количестве не более 5 штук в одни руки", - заявили в АТБ.

Представители сети уверяют, что товаров на полках супермаркетов более чем достаточно, а пополнение складов будет осуществляться постоянно.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинская банковская система переживает дефицит наличной валюты - поскольку во время карантина из-за коронавируса на нее резко вырос спрос. А поставки новой валюты на данный момент из-за прекращения авиаперевозок и закрытием границ,