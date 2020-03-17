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Проблемы карантина: в украинских банках нехватка долларов и прочей валюты

17 марта 2020, 14:18

Карантин, введенный в Украине из-за пандемии коронавируса, больно ударил по количеству наличных долларов в банках.

доллары
В Украине нехватка наличных долларов и другой валюты / Reuters

Украинская банковская система переживает дефицит наличной валюты - поскольку во время карантина из-за коронавируса на нее резко вырос спрос.

Соответствующее сообщение во вторник, 17 марта, опубликовали представители пресс-службы Нацбанка в социальной сети Facebook.

"В последние дни мы наблюдаем признаки недостатка наличной валюты в кассах банков. Это вызвано повышением спроса населения на наличную валюту", - говорится в тексте.

При этом в Нацбанке Украины на корреспондетских счетах банков сосредоточено около 8 млрд долларов США в безналичной форме. Стало быть, клиенты получат возможность без проблем переводить валюту на собственные счета, открытые в других банках. А далее - конвертировать одну безналичную валюту в другую. Однако на данный момент в связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ, наличные доллары США и евро доставляются в Украину с большой задержкой.

Напомним, что курс гривны продолжает активно падать на фоне усиления карантинных мер в рамках борьбы против распространения китайского коронавируса Covid-19 в Украине. По состоянию на 14.00 17 марта в отдельных обменных пунктах валюты доллар торгуется уже по 28,25 - 29.00.

Доллар новости Украины курс доллара валюта
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