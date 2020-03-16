На шаг ближе к провалу: в Украине опасно взвинтили курс доллара

Курс доллара в Украине сегодня опасно взвинтили - что дальше / УНИАН

Курс доллара в Украине достиг 27,50-27,75 грн/$, а в обменниках бакс местами продается и по 28,5 грн/$.

Подняли цены и банки. К примеру, курс доллара Приват выставил на уровне 26,9 грн/$ (покупка у людей) и 27,75 грн/$ (продажа населению).

Экономист Григорий Кукураза считает, что курс доллара в Украине растет из-за панических настроений – как простого населения, так и экспертов на рынке. Но пока у НБУ есть резервы, чтобы гасить панику, уверен он.

Ранее эксперты заявили, что "девальвация гривны хотя бы до 30 грн/$ будет даже благом для Украины". Нацбанк будет помогать Минфину финансировать дефицит госбюджета, уверен Эрик Найман.

Также в в Раде шокировали украинцев планами дефолта, припугнув курсом 200 грн/$. Украина рискует столкнуться с усугублением бюджетного кризиса.