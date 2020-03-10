Курс доллара, бензин и ЖКХ: как отразится на Украине нефтяная война

Курс валют – курс доллара рванет вверх, зато обещают дешевый бензин и газ / Фото pixabay.com

Курс валют в Украине пойдет вверх: гривна капитулирует – как обвалился курс рубля в России сегодня. Последний сегодня доходил почти до 73 руб./$, позднее откатившись до 71 руб./$.

Курс доллара на сегодня в Украине тоже пошел по наклонной: в обменниках всего за сутки он, в среднем, подскочил на 80 копеек – до 25,86 грн/$. Еще сильнее рванул курс евро – на 1 грн 10 коп., до 29,07 грн/евро.

Подняли цены и банки. К примеру, курс доллара Приват выставил на уровне 25 грн/$ (покупка у населения) и 25,84 грн/$ (продажа людям).

Всему виной нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией, из-за которой падает цена на нефть марки Brent (по прогнозам, может достигнуть $20 за баррель).

Читайте также"Зеленский родился в рубашке": эксперт сказал, почему падение цены на нефть – подарок Украине"…падение цен на нефть отразится на курсах валют стран-экспортеров нефти и большинства сырьевых стран, к которым относится и Украина. Дело в том, что падение цен на нефть спровоцирует падение цен на другие сырьевые ресурсы, в том числе промышленные металлы, агропродукцию", – цитируют СМИ руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина.

Падение цен на украинскую продукцию на мировых рынках в свою очередь отразится и на курсе гривны: обвалит ее еще сильнее. Усугубит ситуацию и то, что валютные поступления со стороны экспортеров снизятся из-за падения цен на сырье.

Впрочем, Шевчишин нашел позитив и в таком сценарии: по его словам, в Украине из-за обвала цен на нефть снизятся цены на бензин и газ. Это заодно повлечет за собой снижение отопления и горячей воды.

Правда, как пояснили эксперты, сейчас подешевел бензин, который зафрахтован на апрель – а к этому времени выгоду от снижения цен на нефть может съесть инфляция.

Ранее из-за обвала рынков нефти Трамп выдвинул обвинение России. Снижение цены на нефть спровоцировала не только РФ, полагает президент США.