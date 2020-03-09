Обвал рынков нефти: Трамп выдвинул обвинение России

Дональд Трамп выдвинул обвинение России из-за падения цен на нефть – Цены на нефть / Reuters

Президент США Дональд Трамп обвинил Российскую Федерацию в причастности к обвалу рынков нефти.

Американский лидер в своем аккаунте в Twitter поделился мнением, что к падению рынков нефти привели несколько факторов.

Также глава Штатов отметил, что снижение цен на бензин из-за снижения цены на нефть – хорошее изменение для потребителей.

"Саудовская Аравия и Россия спорят относительно цены и уровня добычи нефти. Это, а также фейковые новости, – причина падения рынков", – написал Трамп.

Ранее сообщалось, что РФ 6 марта вышла из сделки ОПЕК+ – стороны не смогли договориться о параметрах договора насчет сокращения добычи нефти. После этого на биржах обрушились цены на нефть.

Нынешний договор о сокращении добычи нефти перестанет работать с 1 апреля 2020-го.

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко спрогнозировал, что падение цен на нефть может обвалить курс рубля.