Обвал рынков нефти: Трамп выдвинул обвинение России

Снижение цены на нефть спровоцировала не только РФ, полагает президент США.
Президент США Дональд Трамп обвинил Российскую Федерацию в причастности к обвалу рынков нефти.
Американский лидер в своем аккаунте в Twitter поделился мнением, что к падению рынков нефти привели несколько факторов.
Также глава Штатов отметил, что снижение цен на бензин из-за снижения цены на нефть – хорошее изменение для потребителей.
"Саудовская Аравия и Россия спорят относительно цены и уровня добычи нефти. Это, а также фейковые новости, – причина падения рынков", – написал Трамп.
Ранее сообщалось, что РФ 6 марта вышла из сделки ОПЕК+ – стороны не смогли договориться о параметрах договора насчет сокращения добычи нефти. После этого на биржах обрушились цены на нефть.
Нынешний договор о сокращении добычи нефти перестанет работать с 1 апреля 2020-го.
Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко спрогнозировал, что падение цен на нефть может обвалить курс рубля.