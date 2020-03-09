Обвал цен на нефть: в чем вина России

Добыча нефти в, России / Reuters

Цены на нефть продолжают снижаться после того, как в минувшую пятницу, 6 марта, РФ вышла из сделки ОПЕК+.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты телеканала CNBC.После пятничного демарша россиян цены на нефть по всей планете мире снизились почти на 50%.

На данный момент фьючерс марки Brent подешевел на 43,4% и составляет 31,57 доллара за баррель. В свою очередь, фьючерс марки WTI снизился на 49,6% - до 27,59 доллара за баррель.

К слову, 6 марта участники заседания ОПЕК+ так и не достигли компромисса. Российская делегация не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на полтора миллионов баррелей в сутки во втором квартале 2020-го.

После этого, 7 марта, Саудовская Аравия запустила массовые скидки к своим продажным ценам на нефть. Более того, официальный Эр-Рияд намерен увеличивать добычу нефти в апреле 2020-го - до 10 млн баррелей за день.

Напомним, ранее эксперты спрогнозировали, подорожает ли нефть из-за противостояния Ирана и США. До этого эксперт сказал, пошатнет ли планы России обвал цен на нефть