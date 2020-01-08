Эксперты спрогнозировали, подорожает ли нефть из-за противостояния Ирана и США

Нефть / Reuters

Стоимость барреля нефти увеличилось до 70 долларов США за баррель на фоне роста напряженности между Тегераном и Вашингтоном на Ближнем Востоке.

Однако, как полагают опрошенные ТАСС эксперты, "черное золото" вряд ли подорожает до 100 долларов за баррель. Резкое подорожание возможно лишь, если начнется полномасштабная война на Ближнем Востоке - однако, воплощение в жизнь такого сценария маловероятно.

Кроме того, рынок "черного золота" по-прежнему перенасыщен предложением, а спрос на него все еще растет крайне медленно.

Напомним, иранские военные в ночь на среду, 8 января, нанесли удары по американским военным базам в Ираке - в качестве мести за убийство Вашингтоном ракетами генерала Касема Сулеймани.