Месть за убийство Сулеймани: в Ираке обстреляли ракетами американских военных

В КСИР угрожают новыми атаками / EAST NEWS

В Ираке нанесли ракетные удары по авиабазе США вблизи города аль-Асад и базе американских и коалиционных сил в городе Эрбиль. По данным Министерства обороны США, Иран выпустил более дюжины ракет.

Пентагон оценивает ущерб, нанесенный атаками. О жертвах не сообщается.

"На днях, в ответ на иранские угрозы, Пентагон принял все необходимые меры для защиты нашего персонала и партнеров. Эти базы находились в состоянии повышенной готовности из-за признаков того, что иранский режим планировал атаковать наши силы и интересы в регионе", - цитирует CNN официального представителя Пентагона Джона Хоффмана.

Иранское государственное телевидение сообщило, что американские базы обстрелял иранский Корпус стражей исламской революции (IRGC). В КСИР угрожают новыми атаками "в любом региональном государстве, которое станет платформой для агрессии США".

Позже ответственность за обстрел американской военной базы в Ираке взял Корпус стражей исламской революции, передает агентство IRIB News. Сообщается, что атака является ответным ударом на убийство иранского генерала, главы спецподразделения Кодс Касема Сулеймани.

Было опубликовано видео ракетных обстрелов военных США в Ираке:

Тем временем в Белом доме состоялось экстренное совещание при участии президента США Дональда Трампа, госсекретаря Майка Помпео, главы Пентагона Марка Эспера и вице-президента США Майка Пенса. Как сообщает CNN, после совещания пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам заявила, что сегодня не будет официального заявления относительно ситуации с Ираном. Президент Дональд Трамп также не будет пока что обращаться к нации. В своем Twitter американский лидер написал: "Все хорошо!".

"Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенных в Ираке. Оценка жертв и повреждений происходит сейчас. Все идет нормально! На сегодняшний день у нас самые мощные и хорошо оснащенные военные в мире! Я сделаю заявление завтра утром", - ссобщил президент США.

Напомним, 7 января стало известно, что парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористическими организациями.

Как сообщал Главред, 3 января был ликвидирован иранский генерал, глава спецподразделения Кодс Касем Сулеймани. Американские военные ударили ракетами по аэропорту Багдада. Позже глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США готовы совершить нападение по 52 целям в Иране в случае, если атакам повергнутся американцы. Кроме того, он пригрозил обрушить на Иран "супероружие" за два триллиона долларов.