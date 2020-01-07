"Плевок" в лицо Вашингтону: парламент Ирана принял громкое решение

Парламент Ирана принял решение единогласно / Фото Reuters

В конфликте между Вашингтоном и Тегераном все больше разгораются страсти. Во вторник, 7 декабря, стало известно, что парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористическими организациями.

Решение было принято единогласно в ответ на ликвидацию Штатами командующего силами специального назначения Аль-Кудс иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает агентство Tasnim.

В одном из пунктов принятого парламентом Ирана законопроекта отмечается, что силам специального назначения Аль-Кудс будут выделены 200 миллионов евро из Фонда национально развития страны.

Напомним, ранее глава Пентагона Марк Эспер рассказал, что в случае возможных атак США на Иран Штаты будут следовать законам военного конфликта.

5 января парламент Ирака принял решение о выводе американских войск с территории страны. В свою очередь, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал армии США Марк Милли сообщил, что США не планируют выводить войска из Ирака.

Как сообщал Главред, 3 января был ликвидирован иранский генерал, глава спецподразделения Кодс Касем Сулеймани. Американские военные ударили ракетами по аэропорту Багдада. Позже глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США готовы совершить нападение по 52 целям в Иране в случае, если атакам повергнутся американцы. Кроме того, он пригрозил обрушить на Иран "супероружие" за два триллиона долларов.