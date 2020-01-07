Вышла ошибка: в Пентагоне опровергли вывод американских войск из Ирака

Соединенные Штаты не планируют выводить свои войска из Ирака / Reuters

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал армии США Марк Милли сообщил, что США не планируют выводить войска из Ирака, а письмо, которое стало достоянием общественности и в котором шла речь о якобы выводе американских военных, Милли назвал ошибкой.

По словам офицера, письмо было плохо сформулировано и предназначалось только для того, чтобы подчеркнуть важность переброски сил. По его словам, на самом деле работа над выводом войск не ведется.

"[Документ] был плохо сформулирован и якобы подразумевал вывод войск. Это не то, что происходит", – цитирует Милли CNN.

5 января парламент Ирака принял решение о выводе американских войск с территории страны. Письмо стало достоянием общественности на следующий день. Милли объяснил, что Штаты хотели объяснить иракским военным, что из-за перемещения сил между базами в Ираке, а также перемещением американских военных из Кувейта, возросло количество полетов.

"Оно (черновик письма, - Главред) было отправлено нескольким иракским военным, чтобы согласовать действия для воздушных перевозок и так далее. Затем оно перешло из рук в руки, и оказалось в итоге у вас. Возникла большая шумиха", – сказал Милли журналистам.

При этом высокопоставленный офицер отказался сообщить, сколько американских военных в настоящее время находится в Ираке. Ранее Пентгагон заявлял, что их число составляет около 5 тысяч человек.

Напомним, ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что представители государств-членов Альянса решили приостановить деятельность своей миссии в Ираке.

Как сообщал Главред, напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном усилилась после того, как 3 января был ликвидирован иранский генерал, глава спецподразделения Кодс Касем Сулеймани. Американские военные ударили ракетами по аэропорту Багдада.

По данным The Washington Post, Госсекретарь США Майк Помпео был главным сторонником убийства Касема Сулеймани.

Читайте такжеВойна между Ираном и США может начаться в любой моментИздание The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что президент США Дональд Трамп отдал приказ об убийства генерала КСИР Касема Сулеймани вопреки Пентагону и свежим данным американской разведки.

Позже глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США готовы совершить нападение по 52 целям в Иране в случае, если атакам повергнутся американцы. Кроме того, он пригрозил обрушить на Иран "супероружие" за два триллиона долларов.