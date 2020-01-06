Ликвидация Сулеймани: НАТО сворачивает миссию в Ираке

НАТО приостановит деятельность своей миссии в Ираке / Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что представители государств-членов Альянса решили приостановить деятельность своей миссии в Ираке.

"В любых наших действиях безопасность нашего персонала остается первоочередной. Поэтому мы решили временно приостановить на местах нашу деятельность по подготовке иракских военнослужащих и принимаем все необходимые меры по защите нашего личного состава", - цитирует Столтенберга Немецкая волна.

Он отметил, что НАТО внимательно следит за развитием ситуации и продолжает тесное сотрудничество с властями Ирака.

"НАТО, как и раньше, готово продолжать обучение и усиление возможностей (военных в Ираке) как только это позволят обстоятельства", - добавил генеральный секретарь Североатлантического альянса.

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Напомним, ранее парламент Ирака принял решение о выводе американских войск с территории страны. Кроме того, иракский парламент также подаст официальную жалобу на США в ООН.