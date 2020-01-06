Трамп пригрозил Ираку "невиданными ранее санкциями"

Дональд Трамп пригрозил Ираку жесткими санкциями/ Reuters

Президент США Дональд Трамп, который ранее пригрозил жестким ответом в случае атаки Ирана на Соединенные Штаты, отреагировал на решение иракского парламента, который потребовал вывести с территории страны американские войска.

В частности, глава Белого дома намекнул Ираку на введение суровых санкций.

"Если они попросят нас уйти и сделают это не очень дружелюбно, мы введем против них такие санкции, каких они не видели никогда в жизни. Санкции против Ирана покажутся им очень скучными", - цитирует главу Белого дома Reuters.

Трамп отметил, что американские военные не уйдут из Ирака, пока Багдад не заплатит за авиабазу, на строительство которой были потрачены миллиарды долларов.

"У нас там очень дорогая авиабаза. Ее строительство обошлось в миллиарды долларов… Мы не уйдем, пока они не заплатят нам за это", - заявил американский лидер.

Напомним, ранее стало известно, что парламент Ирака принял решение о выводе американских войск с территории страны. Кроме того, иракский парламент также подаст официальную жалобу на США в ООН.

Как сообщал Главред, иранский генерал, глава спецподразделения Кодс Касем Сулеймани был убит в результате ракетных ударов США в ночь на 3 января. Американские военные ударили ракетами по аэропорту Багдада. В результате обстрела погибли, по предварительным данным, восемь человек. Более десяти человек получили различные ранения. Позже агентсво Bloomberg раскрыло детали спецоперации.

Издание The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что Дональд Трамп отдал приказ об убийстве Сулеймани вопреки Пентагону и свежим данным американской разведки.

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5 января глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США готовы совершить нападение по 52 целям в Иране в случае, если атакам повергнутся американцы. Кроме того, он пригрозил обрушить на Иран "супероружие" за два триллиона долларов.

5 января также стало известно, что официальный Тегеран заявил о финальном шаге отхода от договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий по своей атомной программе. Теперь иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений.