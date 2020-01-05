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"Уничтожим любого": США грозят возмездием лидерам Ирана

5 января 2020, 23:22

Тегеран предупредили о последствиях в случае мести за убийство Касема Сулеймани.

Трамп
Дональд Трамп заявил о жестком ответе в случае атаки на США / Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил о жестком ответе в случае атаки на Соединенные Штаты.

"Если Иран нанесет удар по любому лицу или объекту США, то Штаты быстро нанесут ответный удар, и, возможно, непропорциональный", - написал он в своем Twitter, реагируя на нападение на посольство США в Багдаде.

"Эти медиа-посты будут служить оповещением Конгресса Соединенных Штатов о том, что, если Иран нанесет удар по любой личности или цели США, США быстро и полностью нанесут удар в ответ, возможно, непропорционально. Такое официальное предупреждение не является необходимостью, но все-таки оно предоставляется", - добавил Трамп.

В свою очередь государственный секретарь США Майк Помпео подчеркнул, что военные США могут нанести удар по большей части иранских лидеров, если Тегеран начнет мстить за убийство Касема Сулеймани.

"Мы наблюдали, как он активно развивает то, что приведет к существенной атаке - именно в это мы верили - и мы приняли правильное решение. Мы готовимся, к чему иранский режим может прибегнуть в течение следующих 10 минут, следующие 10 дней и в течение следующих 10 недель", - цитирует Помпео Associated Press.

По словам Помпео, его слова – это попытка предостеречь Тегеран от мести американцам.

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"Мы сказали иранскому режиму: "Достаточно. Вы не можете избежать использования прокси-операций и считать, что ваша родина будет безопасной и защищенной. Мы будем отвечать лицам, которые принимают решения в Иране", - резюмировал Помпео.

Напомним, ранее официальный Тегеран заявил о финальном шаге отхода от договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий по своей атомной программе.

США Иран Дональд Трамп Касем Сулеймани Майк Помпео
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