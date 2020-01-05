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После ликвидации Сулеймани Тегеран заявил о выходе из ядерной сделки

5 января 2020, 22:20

Иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений.

Иран, оружие, война
Иран заявил о выходе из ядерной сделки / cnbc.com

В воскресенье 5 января, официальный Тегеран заявил о финальном шаге отхода от договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий по своей атомной программе.

"Иран окончательно откажется от ограничений по ядерной сделке, прежде всего касающихся числа центрифуг. Таким образом иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, включая мощностей по обогащению, процентное соотношение и количество обогащенного урана, а также исследования в этой области и дальнейшего развития программы", - говорится в заявлении правительства Ирана.

В то же время Иран может продолжить сотрудничество с МАГАТЭ и вернуться к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты и учет интересов Ирана будет гарантировано.

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Напомним, ранее Трамп заявил, что США готовы совершить нападение по 52 целям в Иране в случае, если атакам повергнутся американцы.

ядерное оружие Иран Касем Сулеймани
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