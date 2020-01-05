Приказ об убийстве Сулеймани: Трамп забил на Пентагон и разведку - СМИ

Трамп отдал приказ убить Сулеймани вопреки Пентанону / Reuters

Президент США Дональд Трамп, которого ранее распек Байден, отдал приказ об убийства генерала КСИР Касема Сулеймани вопреки Пентагону и свежим данным американской разведки.

Издание The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщает, что еще 28 декабря Трамп не захотел прямо уничтожить Сулеймани.

По информации, глава Белого дома приказал вместо ликвидации Сулеймани совершить налет на лагерь шиитской группировки Катаиб Хезболлах в городе Эль-Каиме близ границы Ирака с Сирией 30 декабря.

Стало известно, что нападение на лагерь унесло жизни 25 человек, еще 50 получили ранения. Эта атака американцев вызвала протесты у посольства США в Багдаде.

Более того, издание пишет, что в этот же день, 30 декабря, по данным разведки, ничего серьезного на территории Ближнего Востока не происходило. Разведка также отметила, что протесты, которые проходили у американского посольства, были ожидаемыми.

Именно поэтому спонтанное решение Трампа о ликвидации Сулеймани шокировало представителей Пентагона.

Источники СМИ также добавили, что госсекретарь США Майк Помпео и вице-президент Майкл Пенс поддержали радикальное решение Трампа.

Напомним:

5 января американский лидер Дональд Трамп заявил, что США готовы совершить нападение по 52 целям в Иране в случае, если атакам повергнутся американцы.

При этом Трамп подчеркнул, что если Тегеран нанесет удар по гражданам США или американскому имуществу, Вашингтон нацелен на 52 позиции в Иране.

"Некоторые высокого уровня и значимые для Ирана и иранской культуры", — написал Трамп на своей странице в Твиттере.

3 января госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы к любому возможному ответу Ирана на убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касима Сулеймани.

По словам Помпео, Вашингтон предусмотрел любой ответ, который может последовать со стороны иранской стороны на убийство Сулеймани.

В ночь на 3 января по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада США нанесли мощные ракетные удары. В результате атаки взорвались два автомобиля – в них попали ракеты, погибли восемь человек. Среди погибших - глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани.

СМИ процитировали заявление Пентагона, в котором говорится, что атака была проведена по указанию президента США Дональда Трампа в целях защиты американских граждан за рубежом.