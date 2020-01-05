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Ликвидация Сулеймани: американским военным в Ираке указали на дверь

5 января 2020, 19:56

Ирак подаст официальную жалобу на США в ООН.

военные, сша
Парламент Ирака проголосовал за вывод войск США с территории страны / Reuters

После ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада парламент Ирака принял решение о выводе американских войск с территории страны.

Кроме того, иракский парламент также подаст официальную жалобу на США в ООН, сообщает арабское агентстве The National.

Как известно, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию президента США Дональда Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани. Премьер Ирака назвал такие действия США нарушением суверенитета страны.

Впоследствии Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США.

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Напомним, ранее Трамп заявил, что США готовы совершить нападение по 52 целям в Иране в случае, если атакам повергнутся американцы.

США Иран Ирак Касем Сулеймани
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