СМИ узнали, кто подговорил Трампа убить Сулеймани

Майк Помпео / GettyImages

Госсекретарь США Майк Помпео, которого в Иране назвали "высокомерным клоуном", в течение нескольких месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа ликвидировать иранского генерала, главу спецподразделения Кодс Касема Сулеймани.

Помпео был главным сторонником убийства Сулеймани, но Трамп и Пентагон долгое время не соглашались на проведение операции. Как сообщает The Washington Post, после 27 декабря, когда в результате обстрела военной базы в районе Киркука погиб американский гражданский контрактник, Помпео, министр обороны Марк Эспер и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли предложили Трампу несколько вариантов ответного удара. Глава Белого дома поддался на уговоры и согласился на убийство Сулеймани, пишет издание.

Автор статьи считает, что жесткая антииранская позиция может помочь Помпео заручиться поддержкой израильского лобби в целях дальнейшего развития своей политической карьеры.

Напомним, 3 декабря в результате ракетных ударов США был убит иранский генерал, глава спецподразделения Кодс Касем Сулеймани. Американские военные ударили ракетами по аэропорту Багдада.

Издание The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что президент США Дональд Трамп отдал приказ об убийства генерала КСИР Касема Сулеймани вопреки Пентагону и свежим данным американской разведки.

Читайте такжеВ Сенате США оценили шансы на войну с Ираном после убийства СулейманиПозже глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США готовы совершить нападение по 52 целям в Иране в случае, если атакам повергнутся американцы. Кроме того, он пригрозил обрушить на Иран "супероружие" за два триллиона долларов.

6 января СМИ сообщили, что Иран перевел в состояние повышенной готовности ракетные силы на территории всей страны. На данный момент неизвестно, целились ли иранские ракеты в конкретные объекты.