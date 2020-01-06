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Иран привел в боевую готовность ракетные войска – СМИ

6 января 2020, 08:24

На данный момент неизвестно, целились ли иранские ракеты в конкретные объекты.

Иран, оружие, война
Иран заявил, что больше не будет придерживаться ядерного соглашения 2015 года / cnbc.com

Иран, которому США грозили возмездием в случае атаки на Штаты, перевел в состояние повышенной готовности ракетные силы на территории всей страны. На данный момент неизвестно, целились ли иранские ракеты в конкретные объекты. Об этом сообщило агенство Reuters со ссылкой на официального представителя США.

"Сейчас невозможно определить: находятся они (ракеты, - Главред) в состоянии обороны или готовятся к нападению. Но мы внимательно за этим следим", – сообщил агенству источник на условиях анонимности.

Дополнительная информация на данный момент неизвестна.

Напомним, 5 января стало известно, что официальный Тегеран заявил о финальном шаге отхода от договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий по своей атомной программе. Теперь иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений.

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Как сообщал Главред, 3 декабря в результате ракетных ударов США был убит иранский генерал, глава спецподразделения Кодс Касем Сулеймани. Американские военные ударили ракетами по аэропорту Багдада. В результате обстрела погибли, по предварительным данным, восемь человек. Более десяти человек получили различные ранения.  Позже агентсво Bloomberg раскрыло детали спецоперации.

Позже глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США готовы совершить нападение по 52 целям в Иране в случае, если атакам повергнутся американцы. Кроме того, он пригрозил обрушить на Иран "супероружие" за два триллиона долларов

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