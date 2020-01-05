В Иране Помпео назвали "высокомерным клоуном" и заявили о "начале конца присутствия США в Азии"

5 января тело Сулеймани доставили в Иран / Фото Twitter

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф отреагировал на слова госсекретаря США Майкла Помпео, который заявил, что иракцы рады ликвидации иранского генерала, главы спецподразделения Кодс Касема Сулеймани.

В частности, Зариф заявил о "начале конца присутствия США в Западной Азии".

"24 часа назад надменный клоун, выдававший себя за дипломата, заявил, что народ в городах Ирака танцует. Сегодня сотни тысяч наших гордых иракских братьев и сестер предоставили ему свой ответ на собственной земле. Конец зловещего присутствия США в Западной Азии начался", - написал Зариф в Twiter и опубликовал фото церемонии прощания с Сулеймани.

Церемония прощания с Сулеймани/ Фото twitter.com/JZarif

Ранее госсекретарь США Майк Помпео опубликовал в Twitter видео протестов в Ираке с подписью: "Иракцы танцуют на улицах в поддержку свободы. Они благодарны, что генерала Сулеймани больше нет".

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020

Напомним, 5 января тело погибшего в Ираке командира иранского спецподразделения Кудс Касема Сулеймани доставили в Иран. Похороны Сулеймани намечены на понедельник, 6 января.

Как сообщал Главред, иранский генерал, глава спецподразделения Кодс Касем Сулеймани был убит в результате ракетных ударов США в ночь на 3 января. Американские военные ударили ракетами по аэропорту Багдада. В результате обстрела погибли, по предварительным данным, восемь человек. Более десяти человек получили различные ранения. Позже агентсво Bloomberg раскрыло детали спецоперации.

Издание The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что Дональд Трамп отдал приказ об убийстве Сулеймани вопреки Пентагону и свежим данным американской разведки.

5 января глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США готовы совершить нападение по 52 целям в Иране в случае, если атакам повергнутся американцы. Кроме того, он пригрозил обрушить на Иран "супероружие" за два триллиона долларов.