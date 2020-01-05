Убийство Сулемайни: тело погибшего генерала доставили в Иран

Тело Сулеймани доставили в Иран / Reuters

Тело погибшего в Ираке командира иранского спецподразделения Кудс Касема Сулеймани в воскресенье, 5 января, доставлено в Иран.

В настоящее время проходит церемония прощания, похороны Сулеймани намечены на понедельник, 6 января, сообщила государственная иранская телерадиокомпания IRIB.

Отметим, ранее президент США Дональд Трамп громогласно заявил, что убитый иранский генерал Касем Сулеймани был "террористом номер один в мире".

По словам американского президента, Сулеймани "планировал неминуемые нападения" на американцев.

"По моему приказу американские вооруженные силы успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого был убит террорист номер один во всем мире - Касем Сулеймани... Сулеймани готовил неминуемые и ужасные нападения на американских дипломатов и военнослужащих. Мы поймали его с поличным и устранили", - заявил Трамп в видеообращении на своей странице в Фейсбуке.

Читайте такжеУбийство Сулеймани: Франция, Германия и Великобритания запаниковалиНапомним, в ночь на 3 января по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада США нанесли мощные ракетные удары. В результате атаки взорвались два автомобиля – в них попали ракеты, погибли восемь человек. Среди погибших - глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани.

СМИ процитировали заявление Пентагона, в котором говорится, что атака была проведена по указанию президента США Дональда Трампа в целях защиты американских граждан за рубежом.