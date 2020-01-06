В МИД Ирана пригрозили США концом их присутствия на Ближнем Востоке

Похороны Сулейманы / Twitter

Руководитель Министерства иностранных Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал - стартовал конец присутствия сил США на Ближнем Востоке.

Соответствующее сообщение иранский дипломат опубликовал на своей страние в сервисе Twitter. К посту он присовокупил снимок многотысячной толпы людей, которые пришли на церемонию похорон с генералом Касемом Сулеймани.

Напомним, ранее, в ночь на 3 января, американские военнослужащие выпустили по аэропорту в Багдаде несколько ракет. В итоге спецоперации погиб командир спецподразделения Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Позднее экс-президент США Джо Байден в крайне жесткой форме раскритиковал президента Дональда Трампа за приказ, отданный о ликвидации генерала, сказав, что тот "швырнул динамит в пороховой ящик". Позднее Зейнаб Сулеймани, дочь убитого, пригрозила "безумному" президенту США Дональду Трампу.