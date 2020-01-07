Возможные атаки в Иране: в США рассказали, как будут воевать

Американские военные / Фото Reuters

После обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном глава Пентагона Марк Эспер рассказал, как будут действовать США, если конфликт перерастет в горячую фазу.

В частности, по его словам, Штаты будут следовать законам военного конфликта, и в случае атак на Иран, объекты культурного наследия страны не пострадают.

"Мы будем действовать по законам военного конфликта", - отметил Эспер.

Как известно, 3 января был ликвидирован иранский генерал, глава спецподразделения Кодс Касем Сулеймани. Американские военные ударили ракетами по аэропорту Багдада. Позже глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США готовы совершить нападение по 52 целям в Иране в случае, если атакам повергнутся американцы. Кроме того, он пригрозил обрушить на Иран "супероружие" за два триллиона долларов.

Читайте также"Никогда не будет ядерного оружия": Трамп разошелся и наехал на Иран5 января парламент Ирака принял решение о выводе американских войск с территории страны. В свою очередь, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал армии США Марк Милли сообщил, что США не планируют выводить войска из Ирака.

6 января стало известно, что Иран перевел в состояние повышенной готовности ракетные силы на территории всей страны.

7 января СМИ сообщили, что в администрации президента США Дональда Трампа занялись разработкой санкций в отношении Ирака, которые ранее глава Белого дома обещал сделать "невиданными" по суровости.