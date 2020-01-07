В США дали старт разработке санкций против Ирака

Дональд Трамп намекал, что санкции против Ирака будут очень суровыми / Радио Свобода

В администрации президента США Дональда Трампа занялись разработкой санкций в отношении Ирака, которые ранее глава Белого дома обещал сделать "невиданными" по суровости.

Ограничительные меры против Багдада Вашингтон планирует ввести в ответ на решение иракского парламента, который потребовал вывести из страны американские войска. Как сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, если санкции все же будут введены, ведущую роль в них будут играть Министерство финансов и Белый дом. При этом окончательного решения относительно санкций против Ирака на данный момент нет.

Напомним, ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал армии США Марк Милли заявил, что США не планируют выводить войска из Ирака. При этом он не сообщил, сколько американских военных в настоящее время находится в Ираке. Ранее Пентгагон заявлял, что их число составляет около 5 тысяч человек.

Читайте такжеНАТО и Швеция уходят из Ирака, а в США паника из-за "третьей мировой войны"Как сообщал Главред, 3 января был ликвидирован иранский генерал, глава спецподразделения Кодс Касем Сулеймани. Американские военные ударили ракетами по аэропорту Багдада. Позже глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США готовы совершить нападение по 52 целям в Иране в случае, если атакам повергнутся американцы. Кроме того, он пригрозил обрушить на Иран "супероружие" за два триллиона долларов.