"Дали пощечину": в Иране высказались о ракетном ударе по военной базе США

Ракетный удар / EAST NEWS

Аятолла Али Хаменеи прокомментировал ракетный удар по военным базам США в Ираке. По его словам, вынудить американских военных уйти из региона мало.

"Этой ночью мы дали им пощечину, но месть - это другой вопрос", - заявил верховный лидер, предает IRNA.

В то же время, начальник Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери указал, что "любое новое зло США получит еще более жесткий и решительный ответ".

При этом он отметил, что ночные ракетные удары по базам США является лишь демонстрацией части возможностей армии Ирана.

Как ранее сообщал Главред, в Ираке нанесли ракетные удары по авиабазе США вблизи города аль-Асад и базе американских и коалиционных сил в городе Эрбиль.