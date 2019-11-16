  1. Главная
  3. Деньги

Эксперт сказал, пошатнет ли планы России обвал цен на нефть

16 ноября 2019, 05:02

Падение цен на нефть невыгодно Штатам, сообщил эксперт.

Обвал цен на нефть до 20 долларов за баррель не пошатнет планы России, считает эксперт - Цены на нефть Brent
Обвал цен на нефть до 20 долларов за баррель не пошатнет планы РФ, полагает эксперт / Reuters

Глупо было бы рассчитывать на то, что обвал цен на нефть до 30-40, а то и 20 долларов за баррель пошатнет планы властей Российской Федерации.

США невыгодно падение цен на нефть, поскольку их добывающая отрасль рухнет, рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич во время чата на Главреде.

По его словам, всех игроков нефтяного рынка более-менее устраивает цена на уровне 65 долларов за баррель нефти марки Brent.

"Как показала практика, даже обвал цен на нефть до 30-40, а то и 20 долларов за баррель, никакие планы Российской Федерации не пошатнул. Глупо было бы на это рассчитывать…", - сказал собеседник.

Марунич добавил, что сейчас не может выделить ни одного драйвера, заинтересованного в существенном падении цен на нефть.

"Это может быть выгодно лишь крупным потребителям нефти, среди которых - Европа и Япония, но у них много финансовых ресурсов и компаний, которые добывают нефть в других регионах мира", - сказал эксперт.

Собеседник подчеркнул, что любой удар будет ударом по акционерам этих компаний в той же Европе. "Хотя потребители, безусловно, заинтересованы в падении цен на нефть, так как бензин в Европе, в частности, в Италии, довольно дорогой", - заявил он.

Читайте такжеЗапрет РФ на ввоз нефти: кто заработает на бензиновой войнеЭксперт обратил внимание на то, что рынок нефти может быть изменчивым, в вверх его способна толкать, в первую очередь, политическая нестабильность. 

"Сейчас, например, мы видим, как нагнетается ситуация вокруг Ирана. США его уже выбросили из ядерной сделки, а Европа пытается с ним торговаться. Выведение иранской нефти с рынка и возможная нестабильность может стать одним из факторов, что заставит цены меняться", - объяснил Марунич.

Аналитик отметил, что любая политическая нестабильность в Ливии, Венесуэле и других крупных регионах добычи нефти будет толкать цены вверх.

"Толкать цены вниз может глобальное замедление экономического роста, снижение потребления, а также возможный развал сделки в рамках ОПЕК+ (но она пока не собирается умирать). Так что пока что я не вижу сценариев, которые бы привели к существенному колебанию цен на нефть…", - сказал собеседник.

Напомним, 15 ноября по состоянию на 13:22 баррель нефти марки Brent стоил почти 62 доллара. Ранее блогер Аркадий Бабченко прогнозировал, что Россия прекратит существовать после того, как цены на нефть упадут ниже отметки в 12 долларов за баррель.

Россия нефть Brent цены на нефть Дмитрий Марунич
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт сказал, пошатнет ли планы России обвал цен на нефть». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:04
Эксперт рассказал, есть ли у Украины "газовый козырь в рукавах"
05:30
Проверено - мин нет: женские советы по крутому оральному сексу
05:02
Эксперт сказал, пошатнет ли планы России обвал цен на нефть
04:34
Поздравления с Днем радио, телевидения и связи – открытки и тексты Фото Видео
04:09
Демографическая катастрофа: в Украине массово вымирают мужчины
03:59
"Вставляй, сколько сможешь": Панина отымели руками и ногами - новое видео 18+
03:37
"Можем взорваться": дипломат предостерег Зеленского
03:11
"Никакого отведения": боевики не ушли из Золотого – эксперт
02:31
Длинная стоямба: женщины рассказали, какой длины пенисы их устраивают
01:50
"Нет смысла сеять": экс-министр рассказал о проблемах открытия рынка земли
01:45
В Киеве мужчина выгуливал на поводке леопарда: шокирующие фото
01:26
"В отдаленной перспективе": эксперт оценил богатство месторождений газа в Украине
01:08
Команда Зинченко стала на шаг ближе к исключению из Лиги чемпионов
00:44
Финляндия-Лихтенштейн 3:0: финны впервые пробились на футбольное Евро
00:27
16 ноября – какой сегодня праздник: что делать в День радио, ТВ и связи Видео
00:03
Кабмин назначил "слугу народа" новым главой Укравтодора
15 ноября, пятница
23:56
17 независимый рэп баттл 2019: политический трек Oxxxymironа произвел фурор Видео
23:45
Румыния - Швеция 0-2: скандинавы стали участником Евро-2012
23:29
Взрывы в Балаклее: сообщается об увеличении пострадавших Видео
23:23
"Доступ лишь у узкого круга": сообщается о серьезных проблемах Зеленского со здоровьем
23:16
Варьете Рояль: Знаменитости стали приглашенными звездами шоу
23:00
"Евровидение Бузовой не светит": в Госдуме поглумились над певицей
22:37
Зеленский подписал закон о запрете перевозки детей без автокресел
22:36
Танці з зірками 2019: Кто открывает полуфинал 3 сезона
22:27
В Белом доме хитро приврали на счет разговора Зеленского и Трампа Видео
22:10
Фьюри рассказал, в каком виде спорта мог бы себя попробовать
22:09
В Крыму жуткая катастрофа: "власти" знают, но людям нагло врут
22:05
Ликвидировать власть "ЛДНР": миссия США при ОБСЕ озвучила требование к выборам
21:43
Тарифная кувалда: каких цен на газ ждать населению Украины в 2019-2020 Видео
21:34
Горький самообман, финансовый сюрприз: к чему гороскоп на завтра советует готовиться
21:30
Топ-модель по-украински 3 сезон 12 выпуск: кто ушел смотреть онлайн 15-11-2019 Видео
21:00
Мария Стерникова нашлась в больнице
20:59
Привет из Крыма: Путин собрался сделать Зеленскому сказочный подарок Видео
20:50
Украина-Дания – 2:3: "молодежка" уступила в зрелищном матче
20:38
После ремонта открыли пункты пропуска в Крым Каланчак и Чонгар: яркий фоторепортаж Фото Видео
20:30
Бесплатный проезд в транспорте Украина отменила: что теперь
20:01
"Жена узнает твой секрет": звездный партнер Ярмоленко "вляпался" из-за неправильной парковки
19:49
Под Киевом ЦРУ задержала одного из лидеров ИГИЛ Аль Бара Шишани Видео
19:45
Как облегчить кашель: Комаровский назвал простые способы
19:08
Турция провела испытания нового беспилотника Akıncı с украинским двигателем
19:03
Защитник Шахтера дебютировал в олимпийской сборной Бразилии
18:55
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 12 выпуск 3 сезон - 15-11-2019 Видео
18:54
СМИ рассказали, какое наказание светит Ляшко за драку с Герусом
18:52
"Уже пельмени покупают поштучно": что будет с повышением пенсии в Украине 2020 Видео
18:36
Приняли за иммигрантку?: Мисс-Украину Вселенную не пускают в США
18:11
"Привяжет к дивану": украинцев придупредили о "ленивой" погоде на выходных
18:09
Западные СМИ назвали точную дату встречи Путина с Зеленским в "нормандском формате"
17:59
В Польше госкомпания полностью отказывается от российского газа
17:35
Обжаловали в суде: Вятровичу не дали стать депутатом
17:31
"Телефоны проституток снимает": Тищенко снова подняли на смех из-за его поведения
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять