Эксперт сказал, пошатнет ли планы России обвал цен на нефть

Обвал цен на нефть до 20 долларов за баррель не пошатнет планы РФ, полагает эксперт / Reuters

Глупо было бы рассчитывать на то, что обвал цен на нефть до 30-40, а то и 20 долларов за баррель пошатнет планы властей Российской Федерации.

США невыгодно падение цен на нефть, поскольку их добывающая отрасль рухнет, рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич во время чата на Главреде.

По его словам, всех игроков нефтяного рынка более-менее устраивает цена на уровне 65 долларов за баррель нефти марки Brent.

"Как показала практика, даже обвал цен на нефть до 30-40, а то и 20 долларов за баррель, никакие планы Российской Федерации не пошатнул. Глупо было бы на это рассчитывать…", - сказал собеседник.

Марунич добавил, что сейчас не может выделить ни одного драйвера, заинтересованного в существенном падении цен на нефть.

"Это может быть выгодно лишь крупным потребителям нефти, среди которых - Европа и Япония, но у них много финансовых ресурсов и компаний, которые добывают нефть в других регионах мира", - сказал эксперт.

Собеседник подчеркнул, что любой удар будет ударом по акционерам этих компаний в той же Европе. "Хотя потребители, безусловно, заинтересованы в падении цен на нефть, так как бензин в Европе, в частности, в Италии, довольно дорогой", - заявил он.

Читайте такжеЗапрет РФ на ввоз нефти: кто заработает на бензиновой войнеЭксперт обратил внимание на то, что рынок нефти может быть изменчивым, в вверх его способна толкать, в первую очередь, политическая нестабильность.

"Сейчас, например, мы видим, как нагнетается ситуация вокруг Ирана. США его уже выбросили из ядерной сделки, а Европа пытается с ним торговаться. Выведение иранской нефти с рынка и возможная нестабильность может стать одним из факторов, что заставит цены меняться", - объяснил Марунич.

Аналитик отметил, что любая политическая нестабильность в Ливии, Венесуэле и других крупных регионах добычи нефти будет толкать цены вверх.

"Толкать цены вниз может глобальное замедление экономического роста, снижение потребления, а также возможный развал сделки в рамках ОПЕК+ (но она пока не собирается умирать). Так что пока что я не вижу сценариев, которые бы привели к существенному колебанию цен на нефть…", - сказал собеседник.

Напомним, 15 ноября по состоянию на 13:22 баррель нефти марки Brent стоил почти 62 доллара. Ранее блогер Аркадий Бабченко прогнозировал, что Россия прекратит существовать после того, как цены на нефть упадут ниже отметки в 12 долларов за баррель.