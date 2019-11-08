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"Нефть по 12 долларов": Бабченко "наванговал" крах Российской Федерации

8 ноября 2019, 18:32

Аркадий Бабченко считает, что Россия обречена на разрушение.

Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко / УНИАН

Покинувший Украину блогер Аркадий Бабченко предрек крах Российской Федерации. По его словам, нынешняя Россия прекратит свое существование после падения цены барреля нефти ниже 12 долларов.

При этом Бабченко уверен, что российская оппозиция могла прийти к власти еще в 2011 году, но упустила свой шанс, а теперь Кремль "наращивает силы, закупает огнеметы для Росгвардии, передвижной комплекс "Стена". Кроме того, он заявил, что Москва нацелилась не только на Украину, но и на Беларусь и Казахстан.

"В Беларуси не произошло такого возрождения национальной самоидентификации, как в Украине. Язык Беларуси - русский. А где русский язык - туда приходит Россия. Практика показывает", - рассказал украинский блогер в интервью изданию Белсат.

По его мнению, сдержать Кремль может только Североатлантический альянс. Также он назвал граждан РФ рабами и сравнил их с украинцами.

2И все те, кто не хотел быть рабом, бежал в украинскую вольницу", - подытожил Бабченко.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров предупредил о старте разработки ракет средней и малой дальности.

Россия Беларусь нефть Аркадий Бабченко Украина
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