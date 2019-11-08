"Как предупреждал Путин": в России сделали дерзкое заявление о ракетах

Сергей Лавров / Reuters

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров предупредил о разработке ракет средней и малой дальности. По его словам, таким образом Москва отвечает на действия Вашингтона.

"Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, мы, как предупреждал президент Путин, будем поступать зеркально", – цитирует Лаврова РИА Новости.

При этом глава внешнеполитического ведомства заверил, что РФ не вернется к договору о ликвидации ядерного оружия, но будет размещать свои ракеты только после аналогичных шагов Вашингтона.

"Вместе с тем в целях сохранения окна возможностей для поиска путей поддержания и предсказуемости в ракетной сфере Россия приняла решение не замещать наземные РСМД где бы то ни было, пока в том или ином регионе не будут размещаться ракеты аналогичного класса американского производства", – подытожил российский дипломат.

Напомним, что ране президент России Владимир Путин направил странам-членам НАТО послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и малой дальности.