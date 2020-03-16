"Курс по 30 будет благом": появился пугающий прогноз обрушения гривны

Эксперт дал прогноз по курсу гривны / УНИАН

В случае, если Нацбанк будет продавать валюту тем же темпом, как и на прошлой неделе ($1 млрд), то чистые валютные резервы упадут до уровня ноября прошлого года к середине апреля, а падение чистых резервов до уровня 2018 года (около $7 млрд) может произойти только в конце мая, заявил управляющий партнер Capital Times Эрик Найман.

Он считает, что главный вопрос заключается в том, сколько свободной гривны на руках и откуда она может пойти на валютный рынок.

Эксперт напомнил, что гривневые депозиты физлиц составляют 331 млрд грн., а на валютный рынок может пойти 42 млрд грн.

В то же время гривневые остатки на счетах юридических лиц составляют 329 млрд грн. - то есть на валютный рынок может пойти 64 млрд грн., говорит финансист.

Читайте также200 гривен за доллар: в Раде шокировали украинцев планами дефолтаКроме того, депозитные сертификаты НБУ находятся в пределах 174 млрд грн., "но под них можно взять рефинанс - что уже и сделали 4 банка на 4,5 млрд.грн. - то есть на валютный рынок может выйти 120 млрд грн.".

"Наличная гривна 370 млрд.грн. (полгода назад было 357 млрд грн.) - если спустить М0 к 7% как было в 2001 году, то на валютный рынок может пойти 94 млрд грн. Погашение гривневых ОВГЗ - в марте-мае осталось выплатить 28 млрд грн. (кстати, нерезиденты уже сократили в марте вложения в гривневые ОВГЗ на 4,3 млрд грн.)", - подсчитал Найман в Facebook.

Вместе с тем он уверен, что Нацбанк будет помогать Минфину финансировать дефицит госбюджета в эпоху коронавируса, а валютные резервы НБУ закроют этот гривневый спрос - их только чистых $16,4 млрд.

"И девальвация гривны хотя бы до 30 грн/долл. будет даже благом для Украины - поможет наполнить госбюджет, поможет экспортерам, выведет экономику из ловушки дефляционной рецессии.

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Если власти заиграются в печатный станок или если вернут Приватбанк старым владельцам (или простят им долг) что рассорит Украину с МВФ в самый неподходящий момент, тогда и 30 и даже 32-35 покажутся легкой прогулкой", - добавил управляющий партнер Capital Times.

Напомним, ранее эксперт Алексей Дорошенко оценил худший сценарий для экономики Украины.