УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

"Курс по 30 будет благом": появился пугающий прогноз обрушения гривны

16 марта 2020, 09:38

Нацбанк будет помогать Минфину финансировать дефицит госбюджета, уверен Эрик Найман.

Гривня купюры
Эксперт дал прогноз по курсу гривны / УНИАН

В случае, если Нацбанк будет продавать валюту тем же темпом, как и на прошлой неделе ($1 млрд), то чистые валютные резервы упадут до уровня ноября прошлого года к середине апреля, а падение чистых резервов до уровня 2018 года (около $7 млрд) может произойти только в конце мая, заявил управляющий партнер Capital Times Эрик Найман.

Он считает, что главный вопрос заключается в том, сколько свободной гривны на руках и откуда она может пойти на валютный рынок.

Эксперт напомнил, что гривневые депозиты физлиц составляют 331 млрд грн., а на валютный рынок может пойти 42 млрд грн.

В то же время гривневые остатки на счетах юридических лиц составляют 329 млрд грн. - то есть на валютный рынок может пойти 64 млрд грн., говорит финансист.

Читайте также200 гривен за доллар: в Раде шокировали украинцев планами дефолтаКроме того, депозитные сертификаты НБУ находятся в пределах 174 млрд грн., "но под них можно взять рефинанс - что уже и сделали 4 банка на 4,5 млрд.грн. - то есть на валютный рынок может выйти 120 млрд грн.".

"Наличная гривна 370 млрд.грн. (полгода назад было 357 млрд грн.) - если спустить М0 к 7% как было в 2001 году, то на валютный рынок может пойти 94 млрд грн. Погашение гривневых ОВГЗ - в марте-мае осталось выплатить 28 млрд грн. (кстати, нерезиденты уже сократили в марте вложения в гривневые ОВГЗ на 4,3 млрд грн.)", - подсчитал Найман в Facebook. 

Вместе с тем он уверен, что Нацбанк будет помогать Минфину финансировать дефицит госбюджета в эпоху коронавируса, а валютные резервы НБУ закроют этот гривневый спрос - их только чистых $16,4 млрд.

"И девальвация гривны хотя бы до 30 грн/долл. будет даже благом для Украины - поможет наполнить госбюджет, поможет экспортерам, выведет экономику из ловушки дефляционной рецессии.

Читайте также"Валюты не будет": экс-министр дал мрачный прогноз насчет падения гривны

Если власти заиграются в печатный станок или если вернут Приватбанк старым владельцам (или простят им долг) что рассорит Украину с МВФ в самый неподходящий момент, тогда и 30 и даже 32-35 покажутся легкой прогулкой", - добавил управляющий партнер Capital Times.

Напомним, ранее эксперт Алексей Дорошенко оценил худший сценарий для экономики Украины.

гривна курс гривны курс доллара доллар гривна Эрик Найман
Сейчас вы просматриваете новость «"Курс по 30 будет благом": появился пугающий прогноз обрушения гривны». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:32
В Украине два новых случая заболевания коронавирусом - Минздрав
10:10
Власти бессильны: Covid-19 будет бушевать до 2021 года, заболеют миллионы – СМИ
10:03
Почему в деградации Украины виновны... патриоты мнение
10:01
Врач рассказал, какая диета поможет уберечься от коронавируса
10:00
Гороскоп на 16 марта всех знаков Зодиака: глобальные перемены, миражи и слитый секрет
09:38
"Курс по 30 будет благом": появился пугающий прогноз обрушения гривны
09:28
Украинскую "девушку Бонда" подкосил коронавирус
09:03
Еще одна страна ввела строгие ограничения из-за COVID-19 Видео
08:52
Трамп сдал анализы на коронавирус: результаты
08:39
Консультационный совет по Донбассу: в Слуге народа прояснили ситуацию
08:28
Пора признать: коронавирус - это новая мировая война мнение
08:02
Чехия ушла на жесткий карантин
07:27
В МОЗ рассказали, есть ли среди эвакуированных из Италии украинцев зараженные COVID-19 Видео
06:58
Атака COVID-19: Одесса пошла на крайние меры из-за коронавируса
06:53
Следите за руками: что в Украине могут изменить под прикрытием коронавируса мнение
06:34
Угроза дефолта: эксперт оценил худший сценарий для экономики Украины
06:06
Модные купальники 2020: самые горячие тренды на лето - фото Фото
05:30
Как не заразиться COVID-19: ученые выяснили новые важные факты
05:02
Карантин с пользой для себя: как тонировать волосы дома – советы и фото Фото
04:36
Названа неожиданная опасность сахара
04:29
Ницой рассказала о жуткой проблеме детей на Донбассе и в Крыму
03:51
Безумный взгляд разрушителя: астролог назвала самый двуличный знак Зодиака
03:09
Порноактриса-худышка порадовала фанатов сексуальными и пикантными снимками Фото
02:35
Водка, бренди, ром: спасет ли алкоголь от коронавируса - ответ врачей
00:53
"Зараза пострашнее коронавируса": "няш-мяш" Поклонская тявкнула в адрес Ницой
00:19
16 марта – какой сегодня праздник: что делать в Евтропиев день Видео
15 марта, воскресенье
23:54
Украина "впарила" 2 млн медицинских масок: жесткий ответ МИД
23:15
Самолет с эвакуированными из Италии украинцами приземлился в Борисполе
23:00
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 9 выпуск 15-03-2020: вокальные бои Видео
22:28
Магазины под замок: Львов пошел на крайние меры из-за коронавируса
21:43
"Не суньте руки в рот": Комаровский назвал подвиды коронавируса и поведал, как не заразиться
21:11
Убежит и спрячется: женские прически, которые дико бесят мужчин - фото Фото
21:06
Без паники: Минздрав отменит проведение плановых операций
20:29
Долгожданная эвакуация: сколько украинцев заберут из Италии
20:26
За сутки до закрытия границ МАУ взвентили цены: в Мининфраструктуры ответили
19:57
Жуткий коронавирус: куда обращаться украинцам при заражении
19:40
Весенний маникюр 2020 – самый модный френч и маникюр в стиле модерна: фото Фото
19:37
Очереди в аптеках и пустые полки в магазинах: как живут украинцы в Польше во время пандемии
19:21
"Не будьте легкомысленными": глава Минздрава экстренно обратился к украинцам
18:57
Украинские больницы получат необходимое для борьбы с коронавирусом: что передадут
18:40
"Влияние планет смерти и разрушения": названы светлые и темные дни новой недели Видео
18:33
Стало известно, как чувствуют себя заразившиеся коронавирусом украинцы в Черновцах Видео
18:28
Удар коронавируса: украинцев экстренно эвакуируют из двух европейских стран Видео
18:06
Какой бульон полезный: почему блюдо дают тяжело больным Видео
17:50
Закрытые школы и еда "с собой": как живут украинцы в коронавирусной Чехии
17:20
Стало известно о смертельной опасности популярного жаропонижающего при коронавирусе
17:00
США продолжают затягивать удавку на шее России
17:00
Новые мужские стрижки 2020: месси кроп и отросший андеркат - фото Фото
16:26
Выстрел в снайпера: в Москве охраннику Путина прострелили голову
16:08
"Убеждать людей, что у них грипп": в Украине коронавирус подозревают у 12 граждан Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять