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Угроза дефолта: эксперт оценил худший сценарий для экономики Украины

16 марта 2020, 06:34

Слово дефолт не такое уже и страшное, считает Алексей Дорошенко.

Дефолт, Украина, гривна

В связи с карантином, объявленным из-за пандемии коронавируса, в Украине сильнее всего пострадала авиационная отрасль, заявил экономический эксперт Алексей Дорошенко.

"Только МАУ и только в Италию отменила 2 тысячи рейсов. Это означает, что эта отрасль вообще может быть похоронена. Кроме того, туристическая (отрасль пострадала, - ред.). Это может сказаться на показателях безработицы, потому что много людей будут возвращаться, в том числе, из Италии. Это будет касаться промышленности и всех отраслей…", - подчеркнул он в комментарии на канале 112 Украина.

Он предположил, что пандемия коронавируса изменит лицо экономики мира: "Любая болезнь сначала выкашивала человечество, а потом люди становились сильнее. Поэтому у нас есть шанс. Но мне кажется, что в последнее время мы с вами никакими шансами не пользуемся".

Читайте такжеБакс по 30 гривен: эксперты предупредили о риске обвала курсаК слову, глава Национального банка Яков Смолий заявил о том, что не видит оснований для дефолта по обязательствам Украины.

"Мы не видим оснований для такого развития событий и не рассматриваем сегодня вообще вариант дефолта для Украины",- сказал глава НБУ.

По оценкам НБУ, риск распространения коронавируса в мире при его реализации может привести к рецессии мировой экономики и значительному замедлению экономической активности в Украине. В частности, существенное снижение мирового спроса, а также переоценка инвесторами рисков развивающихся стран могут негативно сказаться на показателях внешней торговли Украины и осложнить привлечение финансирования.

В то же время Дорошенко прокомментировал вероятность дефолта в связи с предстоящими значительными внешними выплатами.

"Слово дефолт не такое уже и страшное. В 2014 и 2015 годах у нас была значительно худшая ситуация и мы тогда не подошли даже к техническому дефолту. У нас есть проблема, когда в прошлом году, когда была стабильная ситуация, делали эксперименты, которые оказались неудачными", - говорит экономист.

По его словам, фактически, правительство занимало деньги у частных инвесторов и отдавало (по внешним выплатам).

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"Если мы снова начнем экспериментировать, то можем получить ситуацию, когда у нас не будет чем погашать внешние выплаты. Худший случай – технический дефолт, но он выглядит маловероятным", - добавил Дорошенко.

Напомним, ранее народный депутат Андрей Николаенко оценил вероятность дефолта в Украине.

дефолт Алексей Дорошенко
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