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200 гривен за доллар: в Раде шокировали украинцев планами дефолта

15 марта 2020, 05:56

Украина рискует столкнуться с усугублением бюджетного кризиса.

Доллары Реутерс
Из Украины выходит спекулятивный капитал / Reuters

Условия для кризиса в Украине готовились предыдущим правительством Алексея Гончарука, заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

"Это привлечение потоков спекулятивного капитала, супер-высокие проценты по облигациям внутреннего государственного займа. Сейчас, естественно, весь этот капитал пошел из страны. На этой неделе Национальный банк на поддержку курса (гривны, - ред.) потратил миллиард долларов и курс не удержал", - подчеркнул он в эфире канала 112 Украина.

Он также считает, что подобная ситуация на валютном рынке сохранится и на следующей неделе.

"У нас ведь было валютных резервов в форме свободной валюты, примерно, 2,5 миллиарда долларов. Они очень быстро исчерпаются и, вероятно, что курс может начать падать еще стремительнее. Это вызовет скачок цен, это вызовет, возможно, банкротство отдельных банков, также могут возникать другие проблемы", - отметил экс-министр.

Читайте такжеДавление на курс гривны: у Зеленского рассказали, как Украину загнали в ловушкуПри этом он предположил, что Украина также может столкнуться с усугублением бюджетного кризиса, в результате принятых мер по борьбе с коронавирусом: "Денег не будет по разным причинам. Потому что останавливается бизнес. Многие виды бизнеса, как авиаперевозки, становятся на ноль. Очень многие сферы остановятся".

К слову, Национальный банк Украины на понедельник, 16 марта, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 26,09 грн/долл., то есть гривна после падения к доллару в четверг на 24 копейки упала еще на 23 копейки.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривны к евро на понедельник установлен на уровне 28,99 грн/евро, что на 6 копеек выше предыдущего показателя.

В свою очередь народный депутат от Батькивщины Андрей Николаенко предположил, что вероятный дефолт в Украине выгоден большой промышленности.

Отвечая на вопрос о том, какой может быть курс доллара, он подчеркнул: "Если у нас будет руководство Национального банка, которое оставила В.Гонтарева, во главе с Я.Смолием и Е.Рожковой, то курс может быть и 100 и 200 и сколько угодно. А если кого-то посадят в тюрьму, за то, что они делали пирамиду ОВГЗ, вместе с министром Маркаровой, тогда будет курс более умеренный".

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По его словам, ситуация во многом будет зависеть от того, какую программу реструктуризации или контролируемого дефолта примет правительство.

"А если ничего не делать, то будет очень плохо и мы придем к политическому и государственному дефолту", - добавил Николаенко.

Напомним, ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил о том, что главной причиной падения курса является начавшийся мировой финансовый кризис, а также дал мрачный прогноз насчет падения гривны.

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