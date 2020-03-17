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Курс доллара в Украине пробил новое дно: подробности

17 марта 2020, 09:46

Гривна продолжает свое падение по отношению к доллару

Доллары
Доллары США / Reuters

Украинский Нацбанк во вторник, 17 марта, установил официальный курс гривны к американском доллару на уровне 26,52 гривен к доллару.

Соответствующие данные были опубликованы на официальном веб-портале финансового регулятора. Соответственно, по сравнению с 16 марта курс гривны снизился еще на 43 копейки.Официальный курс гривни по отношению к евро на 17 марта был установлен на уровне 29,52 грн/евро - минус 53 копейки ниже показателя предыдущего дня.

Стоимость доллара США в киевских пунктах обмена валюты увеличилась до 27,15 грн за доллар. Стоимость евро в обменниках тоже выросла – с 29,95 грн утром до 30,30 грн после обеда.

Напомним, ранее аналитик компании Альпари Вадим Иосуб предупредил о новом скачке курса доллара. До этого экс-министр экономики Украины Виктор Суслов главной причиной падения курса гривны назвал начавшийся мировой финансовый кризис. 

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