Что с курсом: эксперт предупредил о новом скачке доллара

Наличный доллар в банках может торговаться около 26,3/26,6 грн / Reuters

В течение последней недели курс доллара в Украине вырос в цене, и подорожание американской валюты продолжится. Такой прогноз сделал аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Эксперт прогнозирует, что через неделю курс доллара на межбанке составит около 26,4-26,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,3/26,6 грн, передает РБК-Украина.

За минувшую неделю курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 4,5-6,7%, напомнил Иосуб. В частности:

официальный курс доллара США вырос с 24,74 до 25,86 грн (+4,5%);

спрос/предложение доллара на межбанке за это же время выросли с 24,98/25,01 до 26,16/26,19 (+4,7%);

средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 24,64/24,95 до 26,01/26,62 (+5,5%/+6,7%).

Тем временем Национальный банк установил на 16 марта 2020 официальный курс доллара на уровне 26,08 гривни за один "зеленый" - это на 23 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара НБУ на вторник установлен на таком уровне: 26,089 гривни за один "бакс". При этом курс доллара на 13 марта составляет 25,858 гривни за один доллар.

bank.gov.ua

Как сообщал Главред, ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов главной причиной падения курса гривны назвал начавшийся мировой финансовый кризис. И это, по его мнению, тем более опасно, потому как уже в ближайшее время Украине предстоят значительные выплаты по внешним заимствованиям.

Кроме того, после резкого подорожания доллара и евро эксперты дали валютный прогноз до конца года.