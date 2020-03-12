Доллар и евро резко подорожали: эксперты дали прогноз до конца года

Валютный рынок найдет новую точку равновесия / УНИАН

Национальный банк Украины на четверг, 12 марта, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 25,62 грн/долл. При этом гривна после падения к доллару во вторник на 39 копеек упала еще на 31 копейку.

В то же время официальный курс гривны к евро на четверг установлен на уровне 29,05 грн/евро, что на 26 копеек ниже предыдущего показателя.

При этом стоимость доллара США в обменных пунктах Киева выросла до 26,90 гривен, евро - перевалила за 30 гривен, а на межбанковском валютном рынке котировки гривны к доллару к полудню просели на 22 копейки – до 25,60/25,63 грн/долл., к евро - на 8 копеек, до 28,94/28,97 грн/евро.

По словам аналитика Concorde Capital Евгении Ахтырко, если Нацбанку получится сгладить ажиотажный спрос на валютном рынке, рынок со временем сам найдет новую точку равновесия.

Читайте такжеДоллар по 30 гривен: эксперт объяснил расклад на валютном рынке"На данный момент мы считаем, что даже в случае углубления мирового кризиса риски стремительной девальвации гривны невысоки. Мы ожидаем, что в случае кризиса спрос на импортные товары в Украине будет снижаться, это может привести к улучшению торгового баланса, а значит, девальвационное давление увеличиваться не будет", - рассказала она в комментарии Ukranews.com.

В свою очередь глава аналитического департамента группы ICU Александр Мартыненко подчеркнул, что падение спроса иностранных инвесторов на ОВГЗ и риторика представителей нового правительства о необходимости ослабить гривну в интересах экспортёров резко усилили девальвационные ожидания на валютном рынке.

Он считает, что в сложившейся ситуации многое будет зависеть от дальнейшего развития глобальной ситуации с коронавирусом, настроений на финансовых рынках, а внутри страны важна будет дальнейшая риторика правительства относительно курса гривны и прогресс в сотрудничестве с МВФ.

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Эксперт предположил, что возвращение внешних инвесторов на аукционы ОВГЗ поддержат спрос на гривну и снимет психологическое напряжение на валютном рынке: "Мы ожидаем, что НБУ и в дальнейшем будет своими интервенциями удерживать гривну от значительного ослабления. При таких условиях и в отсутствии новых негативных сюрпризов гривну может закончить март в диапазоне 26-27. К лету возможно укрепление до 25-26. Положительную роль при этом должны сыграть спрос на гривну со стороны агроэкспортеров, а также падение мировых цен на нефть и природный газ. К концу года будет расширяться внешнеторговый дефицит, курс может вновь ослабнуть до уровней 27".

Напомним, ранее эксперт рассказал о новом падении гривны.