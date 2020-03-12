УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Доллар и евро резко подорожали: эксперты дали прогноз до конца года

12 марта 2020, 10:07

Валютный рынок найдет новую точку равновесия, считают эксперты.

доллар
Валютный рынок найдет новую точку равновесия / УНИАН

Национальный банк Украины на четверг, 12 марта, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 25,62 грн/долл. При этом гривна после падения к доллару во вторник на 39 копеек упала еще на 31 копейку.

В то же время официальный курс гривны к евро на четверг установлен на уровне 29,05 грн/евро, что на 26 копеек ниже предыдущего показателя.

При этом стоимость доллара США в обменных пунктах Киева выросла до 26,90 гривен, евро - перевалила за 30 гривен, а на межбанковском валютном рынке котировки гривны к доллару к полудню просели на 22 копейки – до 25,60/25,63 грн/долл., к евро - на 8 копеек, до 28,94/28,97 грн/евро.

По словам аналитика Concorde Capital Евгении Ахтырко, если Нацбанку получится сгладить ажиотажный спрос на валютном рынке, рынок со временем сам найдет новую точку равновесия.

Читайте такжеДоллар по 30 гривен: эксперт объяснил расклад на валютном рынке"На данный момент мы считаем, что даже в случае углубления мирового кризиса риски стремительной девальвации гривны невысоки. Мы ожидаем, что в случае кризиса спрос на импортные товары в Украине будет снижаться, это может привести к улучшению торгового баланса, а значит, девальвационное давление увеличиваться не будет", - рассказала она в комментарии Ukranews.com.

В свою очередь глава аналитического департамента группы ICU Александр Мартыненко подчеркнул, что падение спроса иностранных инвесторов на ОВГЗ и риторика представителей нового правительства о необходимости ослабить гривну в интересах экспортёров резко усилили девальвационные ожидания на валютном рынке.

Он считает, что в сложившейся ситуации многое будет зависеть от дальнейшего развития глобальной ситуации с коронавирусом, настроений на финансовых рынках, а внутри страны важна будет дальнейшая риторика правительства относительно курса гривны и прогресс в сотрудничестве с МВФ.

Читайте такжеШок и катастрофа: эксперт рассказал, когда ждать обрушения гривны

Эксперт предположил, что возвращение внешних инвесторов на аукционы ОВГЗ поддержат спрос на гривну и снимет психологическое напряжение на валютном рынке: "Мы ожидаем, что НБУ и в дальнейшем будет своими интервенциями удерживать гривну от значительного ослабления. При таких условиях и в отсутствии новых негативных сюрпризов гривну может закончить март в диапазоне 26-27. К лету возможно укрепление до 25-26. Положительную роль при этом должны сыграть спрос на гривну со стороны агроэкспортеров, а также падение мировых цен на нефть и природный газ. К концу года будет расширяться внешнеторговый дефицит, курс может вновь ослабнуть до уровней 27".

Напомним, ранее эксперт рассказал о новом падении гривны.

доллар гривна курс гривни курс доллара
Сейчас вы просматриваете новость «Доллар и евро резко подорожали: эксперты дали прогноз до конца года». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:20
Пандемия и решение Трампа обвалили цены на нефть
10:15
Спіймати Кайдаша 11 и 12 серия смотреть онлайн 11-03-2020 - финал Видео
10:07
Доллар и евро резко подорожали: эксперты дали прогноз до конца года Видео
10:00
"Похоже, оргазм": Наргиз в БДСМ-упряжке страстно извернулась в экстазе
09:53
Гривня ушла в крутое пике: сколько стоит валюта в Украине
09:34
Адская жара испепелит Европу: появился тревожный прогноз для Украины Видео
09:30
Ювентус ушел на карантин из-за коронавируса COVID-19
09:30
Гороскоп на 12 марта всех знаков Зодиака: бурлящая страсть, возвращение любви и подлый друг
09:20
Украину может ждать полный крах уже через две недели мнение
09:16
Коронавирус атакует Украину: иммунолог назвал сроки
09:04
Врач рассказала о пользе борща: почему после блюда бросает в жар Видео
09:00
Horizon Zero Dawn - чем примечателен один из главных эксклюзивов PS4?
08:57
В ОП рассказали, о чем Ермак и Козак договорились в Минске по Донбассу
08:48
Отдых в Турции 2020 "накрылся": в чем причина
08:30
"Медреформу писали экономисты": врач забила тревогу из-за коронавируса Видео
08:09
Коронавирус в Китае: появились хорошие новости
07:37
Коронавирус в США: Трамп закрыл границу, кого не коснется запрет на въезд
07:04
Известный голливудский актер заразился коронавирусом COVID-19
07:01
"Росгвардеец *бнет в рожу": Шнуров высмеял фанатиков Путина
07:00
Вітальні листівки з Днем ангела Марини та красиві побажання на словах
06:43
Самый крупный музыкальный фестиваль сезона отменили из-за коронавируса
06:18
Последний охотник на Ведьм 2 - Вин Дизель реанимирует провальную франшизу
05:49
Месси кроп и отросший андеркат – новые модные мужские стрижки 2020: фото Фото
05:22
Чем нужно кормить ребенка: врач-диетолог дала важные советы
04:54
Главный День Марины 2020 – как красиво поздравить с Днем ангела Маришу
04:28
Весенний маникюр 2020 – потрясающий маникюр в стиле модерна: фото Фото
04:17
"С ног сбились": в России полицейский искал сам себя, расследуя грабежи
04:08
Новая профессия: в США БДСМ-порнозвезда подалась в политику
03:29
"Быстрая, неистовая и плавная": что критики думают о хардкорной Nioh 2?
03:01
Съемки Сокола и Зимнего Солдата отменили
02:33
Спасет ли Украину от российской агрессии кризис в РФ: эксперт дал прогноз
02:02
Злорадно хохотала: на Одесчине парень убил смеющуюся подругу во время секса Видео
01:34
"Нация не готова": Кравчук похвалил Зеленского за мирный план Видео
01:14
Сколько проработает Кабмин Шмыгаля: Разумков дал прогноз Видео
00:47
Джон Боега сбежал на Netflix снимать сериалы про Африку
00:19
12 марта – какой сегодня праздник: с Днем ангела Марины и День почки Видео
00:08
Труп в крови: в Киеве найден мертвым директор кинотеатра
11 марта, среда
23:24
Новый обмен пленными: в России заявили о достижении важного соглашения
23:01
Пороху конец: всплыли подробности дела против экс-президента - СМИ
22:45
Лучшие многослойные стрижки на средние волосы 2020: шегги-каре и лоб с перьями - фото Фото
22:25
Жуткий коронавирус: носить ли маски и спасет ли вакцина от кори - ответ вирусолога
21:57
Вакарчук - все: глава партии Голос покинул свой пост
21:52
В Кабмине объяснили, почему в Украине заранее ввели коронавирусный карантин
21:45
Тепла не ждите: синоптики удивили прогнозом погоды
21:14
Отморозились: какие города Украины не закрыли школы на карантин
20:46
Украинцы кинулись в магазины из-за карантина: какие продукты раскупаются
20:40
"Сморкался и чихал ": украинка шокировала рассказом о проверке на коронавирус
20:34
Самойлова намерена лишить Джигана родительских прав
20:30
"Нам всем пи*да": в Харькове решили не закрывать школы и детсады на карантин Видео
20:09
Карантин в Украине: в Сети показали, как выглядят тесты на коронавирус
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять