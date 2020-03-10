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"Плавная девальвация": эксперт рассказал о новом падении гривны

10 марта 2020, 03:30

В Украине искусственно завышенный курс гривны, утверждает Виктор Скаршевский.

Гривны
Гривну ожидает девальвация, уверен Виктор Скаршевский / УНИАН

Отложенный вопрос о новом кредите Международного валютного фонда не является критическим для Украины, заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.

"Это – вторично. Первично – какая будет экономическая программа у власти и у нового правительства. Мы будем развивать промышленность или будем и дальше жить от кредита до кредита и обслуживать интересы кредиторов?", - подчеркнул он в комментарии на канале 112 Украина.

При этом экономист напомнил, что долговая нагрузка на госбюджет Украины достигает 35%.

"Нам нужно говорить с кредиторами о реструктуризации. Если брать кредит от МВФ, там появляются обязательства, а они как раз сдерживают экономический рост и ликвидируют социальную политику, ставят крест на промышленной политике", - утверждает собеседник.

Он обратил внимание на то, что активная промышленная политика предусматривает запуск-экспортно-кредитного агентства, стимулирование экспорта налоговыми льготами, создание индустриальных парков и протекционизм.

Читайте такжеДавление на курс гривны: у Зеленского рассказали, как Украину загнали в ловушку"Все успешные страны мира это применяют. Украина ничего не делает для защиты собственного производителя", - отметил эксперт.

В то же время он считает, что риторика первых заявлений членов нового Кабинета министров свидетельствует о том, что никаких изменений в экономической политике не произойдет: "Возможно, будут говорить о промышленности и будут пытаться предпринять некоторые действия. Но в рамках скудного бюджета ничего у них не получится".

По словам экономиста, на протяжении долгого периода в Украине наблюдается "дыра в бюджете": "В резком падении промышленности в конце прошлого года есть прямая ответственность правительства Гончарука из-за резкой ревальвации гривны – экспортеры в результате потеряли порядка 3 млрд долл. Это также подкосило доходы бюджета".

Скаршевский добавил, что в этом контексте необходимо сотрудничество правительства с Национальным банком: "Нужна плавная девальвация гривны в любом случае. У нас искусственно завышенный курс. Но Нацбанк продает больше валюты, чем покупает и не дает гривне девальвировать. Равновесное состояние (гривны, - ред.) – это порядка 26-27 гривен за доллар. Необходимо проводить политику плавной девальвации. Но Нацбанк у нас как бы независим, но зависит он от МВФ и действует в интересах международных кредиторов-спекулянтов".

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К слову, Национальный банк на вторник, 10 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,92 грн/долл., то есть гривна после двухдневного роста упала к доллару на 18 копеек. Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривны к евро на вторник установлен на уровне 28,23 грн/евро, что на 54 копейки ниже предыдущего показателя.

Кроме того, украинская гривна по официальному курсу за январь-февраль 2020 года снизилась к доллару США на 3,7% - до 24,56 грн/долл., к евро - на 1,9%, до 26,93 грн/евро. В 2019 году национальная валюта Украины по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 грн/долл., к евро – на 16,7%, до 26,42 грн/евро.

Напомним, ранее эксперт рассказал о фатальной ошибке Нацбанка с гривной.

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