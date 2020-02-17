"Они – сволочи": эксперт рассказал о фатальной ошибке Нацбанка с гривной

Фундаментальных изменений в украинской экономике нет, считает Сергей Алексашенко

Для украинской экономики заложен прочный фундамент, заявил известный российский экономист Сергей Алексашенко.

"Это залог устойчивого роста (ВВП, - ред.). Может быть 2% (роста ВВП, - ред.), 3%, или 5%. Итоги прошлого года показали – растем, как мировая экономика, движемся со скоростью потока", - подчеркнул он в эфире Ukrlife.tv.

Он считает, что успех украинской экономики зависит от нескольких направлений: борьба с коррупцией, реформа судебной системы, приватизация, демонополизация, дерегулирование, а также введение рынка земли.

По его мнению, если бы закон о рынке земли Рада приняла в конце декабря или в начале января, то Украина уже смогла бы получить новый транш Международного валютного фонда.

"А все инвесторы бы поняли, что с Украиной если не все, то почти все в порядке", - считает эксперт.

Читайте такжеСтрах резкой девальвации: эксперт оценил сценарий обрушения гривныВ то же время он не согласился с мнением о том, что дефолт может стать выходом для украинской экономики.

"Дефолт снимает краткосрочное давление долга. Выход из дефолта состоит в том, что нужно договариваться с держателями долга. Или вы поступаете, как советское правительство Ленина "кому должен - прощаю", но тогда СССР смог выйти на долговой рынок ближе к 60-м годам. Платой станет отлучение от международного финансового рынка на 5-6 лет", - напомнил экономист.

Вместе с тем выход иностранных инвесторов на украинских рынок облигаций внутреннего государственного займа он объяснил стремлением наживы.

"Иностранные инвесторы – они сволочи. Они оценивают ситуацию гораздо быстрее, чем государственные чиновники. Летом прошлого года они поняли – инфляция идет вниз, бюджет ограниченный, долг под 17% годовых (за 7 лет более 100%)… Мы заработаем безумные деньги", - пояснил собеседник позицию иностранных держателей украинских ОВГЗ.

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В то же время он процитировал заявления руководства Нацбанка о том, что укрепление гривны является результатом фундаментальных изменений в украинской экономике.

"А что изменилось в украинской экономике, кроме того, что металлургия закрывается? За все ошибки политиков платит население, за все ошибки Нацбанка платит экономика. Я считаю, что укрепление гривны было ошибкой. Потому что приток краткосрочного финансового капитала в долговые госбумаги - это не есть изменения в украинской экономике. Она не стала более конкурентоспособной, на эти деньги не созданы новые предприятия, не построены дороги, их просто проели", - добавил Алексашенко.

Читайте такжеЗловещая схема: экс-министр предупредил о новом падении гривныОтметим, что объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины по итогам еженедельного аукциона вырос на 1,6 млрд грн, или на 1,3%, до 127 млрд грн.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем вложений нерезидентов в украинские ОВГЗ вырос на 11,2 млрд грн, или на 9,7%.

Согласно приведенным данным, доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины выросла до 15,7%.

В то же время объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины в 2019 году вырос на 109 млрд грн, или в 18 раз, до 115,8 млрд грн.

Напомним, ранее эксперт Александр Охрименко раскрыл угрожающий расклад с гривной.