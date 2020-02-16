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"Ошибка Нацбанка": эксперт раскрыл угрожающий расклад с гривной

16 февраля 2020, 03:30

Ревальвацию гривны можно было предотвратить, считает Александр Охрименко.

гривна, гривня
Ревальвацию гривны можно было предотвратить, считает Александр Охрименко

Падение промышленного производства в Украине, не в последнюю очередь, связано с торговой войной между США и Китаем, заявил экономический эксперт Александр Охрименко.

"К сожалению, она нас тоже зацепила, это логично", - подчеркнул он в комментарии на телеканале 112 Украина.

По его мнению, в Украине стоит говорить не о падении экономики, а о снижении темпов ее роста.

"Сейчас растет (экономика, - ред.), но очень медленно", - говорит он.

Эксперт также критически оценил заявления премьера Алексея Гончарука о том, что за 5 лет экономика Украины должна вырасти на 40%.

Читайте такжеОбвал гривны: эксперт назвал главную причину девальвации"Хотели и заявляли, что будет 4% (роста ВВП, - ред.) в этом году... Желательно, чтобы рост ВВП был 8%, как говорил Гончарук в своей программе, но это не реально на сегодняшний день", - считает он.

Обратим внимание, что рост реального ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 1,5%, замедлившись с 4,1% в аналогичном измерении кварталом ранее.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора рост экономики составил 0,1%.

Данные о росте экономики за год в целом, о номинальном ВВП и в расчете на одного человека не приводятся.

В то же время ревальвацию гривны Охрименко назвал ошибкой Национального банка, которую можно было предотвратить.

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"Национальный банк мог это сделать (не допустить ревальвацию, - ред.)", - утверждает он.

Характеризуя экономическую ситуацию в Украине собеседник заявил, что нынешнее положение дел устраивает всех, от правительства до населения.

"Сама система экономики Украине неизменна. И никто не хочет ее менять, ни власть, ни население. Я вам объясню, почему это не реально: все украинцы начинают платить налоги останавливают работать в теневой экономике. Это реально? Нереально. Поэтому дальше можно уже ничего не делать. Все очень просто, это даже не от президента зависит. Классический вариант, все хотят, чтобы коррупция исчезла, но хотят, чтобы у меня был кум, который в случае чего мог бы "порешать", - уверен он.

Читайте такжеЗловещая схема: экс-министр предупредил о новом падении гривныКасаясь ситуации с коммунальными платежами, экономист обратил внимание на то, что в Украине главная проблема в размере тарифов, а в качестве предоставляемых услуг.

"Качество очень плохое. Проблема не в размере тарифа. Действительно, он подорожал… Но качество – это самое ужасное. У нас часто говорят, что в Польше (тарифы, - ред.) выше. Выше значительно, но и качество на порядок выше", - добавил Охрименко.

Напомним, ранее эксперт Анатолий Амелин предупредил о резкой девальвации и оценил сценарий обрушения гривны.

Александр Охрименко курс доллара курс гривны
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